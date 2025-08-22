Mujer descubre que su pareja la engañaba con su mejor amiga y lo expone en TikTok: "Éramos como hermanas"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que parecía una amistad verdadera terminó en la peor traición inesperada. Una mujer descubrió que su pareja la engañaba con su mejor amiga y no dudó en exponer toda su historia personal en TikTok, donde rápidamente miles de usuarios reaccionaron indignados ante lo sucedido.

Mujer descubre infidelidad y lo expone

La historia comenzó cuando la usuaria identificada como Eve Rmz, conocida en TikTok como @mamicandy0, relató que un lunes por la mañana se enteró de que el papá de su hija le había sido infiel con su mejor amiga.

Con palabras llenas de indignación, la joven escribió: "¿Qué hacía yo enterándome un lunes por la mañana sobre las detonadas de mi expareja, padre de mi hijo, y mi ex mejor amiga?".

Según explicó, lo que más le dolió no fue solo la infidelidad de su pareja, sino la traición de su mejor amiga, a quien alguna vez consideró como una hermana. "Besó mi panza desde mi embarazo, hace años, y era como una hermana en mi hogar", reveló la joven en su publicación, que ya se volvió viral.

La revelación llegó después de que Eve Rmz decidiera revisar el celular de su entonces pareja. Ahí descubrió que la relación con su mejor amiga no era algo pasajero, sino que llevaba más de un año en secreto.

Reacciones en redes sociales

El video rápidamente explotó en TikTok. La publicación ya suma más de 290 mil reproducciones, alrededor de 6,700 me gusta y cientos de comentarios de internautas que no dudaron en opinar sobre el polémico caso.

Algunos usuarios señalaron que la verdadera responsabilidad siempre recae en la pareja: "Mi problema nunca serán las otras, siempre será la pareja. Perdón, pero es la verdad", escribió un internauta. A lo que Eve respondió: "Estoy de acuerdo, pero la traición dolió de parte de ella, él x".

Otros simplemente cuestionaron la forma en que suelen exponerse estos casos: "No entiendo por qué siempre exponen a la mujer. Nunca veo foto del hombre. ¿Será porque regresan con él y le perdonan todo?". Frente a ello, la joven también respondió: "Sí, pero vamos por orden, ella lo buscó a él primero".

Con su publicación en TikTok, la mujer dejó al descubierto que su mejor amiga, a quien alguna vez consideró como una hermana, terminó siendo parte del engaño con su pareja. La infidelidad quedó registrada en redes sociales, provocando indignación y miles de reacciones por parte de internautas.