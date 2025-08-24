Arequipa: Policía identificó a 6 sujetos que habrían participado en el asalto a casa de cambio

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú identificó a una presunta banda criminal 'Los buitres de la capital' integrada por 6 sujetos que habrían participado en un asalto a la casa de cambio donde se llevaron más de S/ 240,000.

Policía Nacional identificó a banda criminal 'Los buitres de la capital'

Durante la madrugada del sábado 23 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de seis personas relacionadas a la banda criminal 'Los buitres de la capital' y además de ser atribuidos con el último robo realizado a la casa de cambio ubicada en la avenida Mariscal Castilla, en la ciudad de Arequipa.

De acuerdo a información policial, la banda estaría, hasta el momento, conformada por Diego Ortiz Bocaraco de 23 años, Víctor Pajuelo Ronceros de 20 años de edad, Jean Carlos Álvarez de la Sota de 32, Álvaro Rosales Rabina de 25 años y dos mujeres identificadas como Pamela León Cordero de 30 años de edad y Catherine Espinoza Gaitán 35 años.

La denuncia puesta por la víctima indica que retiró dinero de un banco y que habría sido seguida bajo la modalidad de marcaje cuando se dirigía a la casa de cambios. Las dos mujeres intervenidas habrían sido las que se dedicaban al seguimiento de la denunciante.

Tras el asalto, equipo policial logró capturar a los delincuentes 'Los buitres de la capital' al ser intervenidos en un hotel en el cercado de Arequipa. En medio de la pesquisa la policía encontró S/114,000 en poder de los criminales e incautó siete celulares y una unidad vehicular desde donde habían perpetrado los hechos. Los detenidos están siendo investigados por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

Jefe de la Región Policial Arequipa dio detalles de la captura

El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa, precisó que la modalidad usada por esta banda sería buscar un contacto en la ciudad donde buscan perpetrar el robo para realizar las coordinaciones. Además, indicó que todos los delincuentes capturados provienen de la capital. La investigación policial ya está detrás del malhechor que se ubicaba en Arequipa y quien manejó La camioneta negra tras el asalto.

La investigación policial aún investiga cómo los delincuentes lograron llegar a la ciudad de Arequipa. Además, el general indicó que malhechores habrían usado un vehículo robado de Lima y que durante su recorrido los delincuentes buscan usar placas similares de autos al robado.

La Policía Nacional del Perú ya logró identificar a los presuntos delincuentes involucrados en el robo de más de S/240 000 en la ciudad de Arequipa, luego que la banda 'Los buitres de la capital' interceptara a una víctima cuando buscaba cambiar el dinero a dólares.