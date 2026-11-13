León XIV en el Perú: este fue el chofer viral del Metropolitano que condujo al lado sumo pontífice

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Durante el primer día de las actividades oficiales del papa León XIV en el Perú, las calles de Lima se convirtieron en un hervidero de fieles que buscaban saludar al Sumo Pontífice.

Sin embargo, una de las postales más insólitas y comentadas en redes sociales ocurrió en plena Vía Expresa, cuando un bus del servicio del Metropolitano marchó a la par de la comitiva papal bajo la atónita y emocionada mirada de los pasajeros y transeúntes.

Ricardo Gallegos: 15 años al volante y una emoción inexplicable

El artífice de este viral momento al otro lado del volante es Ricardo Gallegos Sipiran, un curtido conductor de 47 años, padre de dos niñas y con 15 años de trayectoria laboral en el sistema de transporte masivo. Gallegos comenzó su labor conduciendo rutas alimentadoras hasta consolidarse en los buses troncales.

El chofer: o vamos con el Papa o con San Pedro pic.twitter.com/UUgvRnGPJI — Cynthia Espinoza (@cynthiaespinoza) November 12, 2026

Aquel día, mientras manejaba el Expreso 8, su camino coincidió a la altura de la Estación Central con el vehículo oficial que trasladaba al Santo Padre desde la Nunciatura Apostólica hacia el Gran Teatro Nacional. Ambos vehículos avanzaron coordinados a unos 50 km/h durante varios kilómetros.

Al percatarse de la cercanía del líder católico, los 160 pasajeros a bordo estallaron en gritos de júbilo, momento en el cual el papa León XIV levantó la mano para bendecirlos.

"Nunca pensé pasar por esto. Estar al costado del papa fue lo máximo y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Le diría al papa que bendiga a mis hijas, a mi mamá y a todos los usuarios del Metropolitano", relató con profunda emoción el conductor.

🚌🥹 ¡Yo estaba escoltando al papa León XIV y siempre lo llevaré en mi corazón! Así relató Ricardo Gallegos Sipiran su experiencia al coincidir con la comitiva del santo padre en la Vía Expresa, mientras transportaba pasajeros en un bus del Metropolitano.



🙏 Agradecido por haber... pic.twitter.com/DOfpDqKdDb — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 13, 2026

Tarjetas conmemorativas: el legado de la visita en la cotidianidad

Como parte de los homenajes institucionales impulsados durante la estancia del obispo de Roma en el país, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanzó una edición especial de tarjetas electrónicas de pago con la imagen del pontífice.

La distribución gratuita de este tiraje de colección comenzó en la estación temporalmente renombrada como Papa León XIV / Tacna y continuó de forma progresiva en la Estación Central. El beneficio está dirigido a usuarios frecuentes que acrediten al menos cinco viajes semanales, buscando que la histórica visita trascienda los recintos litúrgicos y acompañe la rutina diaria de los limeños.

La inesperada y mágica coincidencia del Expreso 8 con el vehículo papal no solo dejó un video que impactó a las redes, sino que visibilizó el lado humano y apasionado de los trabajadores del transporte urbano, sellando un recuerdo imborrable para Ricardo Gallegos, sus pasajeros y miles de ciudadanos.