17/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La elección de León XIV como sumo pontífice trajo una sorpresa inesperada para monseñor Esteban Puig Tarrats, un sacerdote de 94 años que recibió una llamada telefónica del nuevo Papa semanas después de su nombramiento. El religioso terminó llorando al reconocer quién estaba al otro lado.

La llamada de León XIV que sorprendió al sacerdote

El episodio ocurrió en mayo del 2025, poco después de que Robert Prevost fuera elegido como sucesor de Francisco. Según relató el propio sacerdote a EWTN News Español, ambos se conocían desde años anteriores, cuando el actual pontífice ejercía como obispo de Chiclayo, en el norte del Perú.

Puig Tarrats seguía por televisión la transmisión de la elección papal cuando escuchó el nombre de Robert Prevost. Su reacción fue inmediata, pues recordó el vínculo que había mantenido con él durante su trayectoria religiosa en territorio peruano.

Unas semanas después, mientras se encontraba en su despacho, recibió una llamada telefónica inesperada. Al contestar, escuchó una voz que le comunicó una frase que no esperaba recibir directamente del nuevo líder de la Iglesia católica.

"Soy el Papa", señaló.

La respuesta del sacerdote fue de incredulidad. Pensó que alguien estaba intentando gastarle una broma y contestó con naturalidad, sin imaginar que realmente conversaba con León XIV.

"Oye, no, ya pues, no fastidie, hombre", contestó.

Cuando comprendió que se trataba del pontífice, monseñor Esteban Puig no pudo contener la emoción y rompió en llanto. Después de finalizar la conversación, salió a contarles a otros sacerdotes lo que acababa de suceder en su despacho.

El religioso también recordó que, tiempo después, sintió vergüenza por no haber reconocido inmediatamente la voz del Papa. Por ello, decidió escribirle para disculparse por su reacción durante aquella comunicación.

¿Quién es Esteban Puig Tarrats, el sacerdote que recibió la llamada?

Monseñor Esteban Puig Tarrats nació el 22 de mayo de 1932 en Bañolas, Girona, España. Fue ordenado sacerdote en 1955 y llegó al Perú en enero de 1960, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa y pastoral.

En 1972 obtuvo la nacionalidad peruana y trabajó en diferentes localidades, entre ellas Yauyos, Huarochirí, Cañete, Piura y Chiclayo. Su labor también estuvo relacionada con actividades educativas y sociales, además de su servicio dentro de la Iglesia católica.

Mons. Esteban Puig

Durante su trayectoria en Piura participó en proyectos vinculados con la educación y la formación religiosa. Luego desempeñó funciones como vice gran canciller de la USAT.

La historia de la llamada de León XIV volvió a difundirse en noviembre de 2026, cuando el testimonio del sacerdote fue recuperado por medios católicos. El episodio recuerda el vínculo que ambos mantuvieron durante su paso por la Iglesia en Chiclayo.