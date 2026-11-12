Papa León XIV en Perú: la broma que hizo sobre quienes dudaban de su llegada tras cirugía

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El papa León XIV protagonizó un momento de humor durante su encuentro con los obispos peruanos este jueves 12 de noviembre, en Lima. El pontífice recordó las dudas sobre su viaje al Perú tras su operación pulmonar y bromeó con quienes pensaban que no podría llegar.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre quienes dudaban de su viaje al Perú?

Durante su intervención en la capilla del Palacio Arzobispal, el santo padre agradeció las palabras de bienvenida de monseñor Carlos Enrique García Camader, obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. También reconoció las oraciones que recibió durante su recuperación.

En ese momento, recordó los comentarios de quienes consideraban que no podría cumplir con su visita debido a su estado de salud. Para referirse a ellos, utilizó la palabra «tomases», en alusión al apóstol Tomás, conocido por haber dudado antes de creer en la resurrección de Jesús.

"Algunos saben que había aquellos 'Tomases' que decían: 'él no va a venir'; 'no va a ser capaz'. Pero Dios es grande y su gracia es más grande que todos nosotros", sostuvo.

Tras pronunciar estas palabras, León XIV expresó su alegría por encontrarse nuevamente con los representantes de la Iglesia peruana. Además, agradeció el trabajo realizado por los obispos para organizar las actividades de su visita apostólica.

«No va a venir, no va a ser capaz». El Papa León XIV recordó lo que algunos decían sobre su viaje y respondió a esos "tomases" desde Perú: «Pero Dios es grande».

Al saludar a los obispos peruanos, el Santo Padre agradeció las oraciones por su salud y expresó su alegría por estar... pic.twitter.com/F6PoMGZUDh — EWTN News Español (@aciprensa) November 12, 2026

Papa León XIV relacionó su mensaje con el Camino del Inca

En otra parte de su discurso, el pontífice hizo referencia al Gran Camino del Inca, una extensa red que conectó comunidades, territorios y culturas. Utilizó este antecedente histórico para explicar la labor de los obispos como responsables de acompañar a los fieles y fortalecer la unión dentro de la Iglesia.

Asimismo, recordó el trabajo de los antiguos chasquis, quienes recorrían grandes distancias para llevar mensajes y provisiones. Comparó esa función con la misión de los obispos, a quienes señaló como mensajeros del Evangelio y encargados de acercar la palabra de Dios a las comunidades.





León XIV también mencionó a santos vinculados con la historia religiosa peruana, entre ellos Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías. Sus trayectorias fueron parte de las referencias utilizadas para hablar sobre el servicio religioso y la cercanía con la población.

El papa León XIV aprovechó el encuentro para pedir a los obispos que mantengan la unidad, acompañen a las familias y atiendan a las personas que enfrentan pobreza, exclusión, corrupción y violencia. También destacó la importancia de escuchar a los jóvenes y fortalecer el trabajo pastoral.