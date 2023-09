Joven sugiere que los hombres serían mejores novios gracias a Messi: "Tomen su ejemplo"

29/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, una joven argentina causó revuelo y opiniones divididas al aconsejar a los hombres que tomen como ejemplo el comportamiento de Lionel Messi con su esposa Antonela Roccuzzo, para que así aprendan a ser los mejores novios y parejas perfectas para las mujeres.

En el material audiovisual, de un minuto y nueve segundos de duración, Marty D, cantante cordobesa, no dudó en aprovechar sus redes sociales para brindar algunas recomendaciones a todos sus seguidores varones para que puedan ser el "hombre ideal" y el "príncipe" que toda mujer les gustaría tener en sus vidas.

"Hoy llegué a la conclusión de que los hombres van a ser buenos novios el día que se pregunten, antes de cometer una pelotudez, '¿qué haría Messi?'", señaló la joven argentina, dejando sorprendido a más de uno en la plataforma china, por usar al 10 de la 'Albiceleste'.

"Tomen de ejemplo a Messi"

En su intento de explicar con mayor detenimiento, Marty D indicó que los chicos deberían ponerse en el lugar de Lionel Messi y pensar qué haría él ante una situación comprometedora, como dar likes a las fotos, ver videos o agregar a otras chicas que no sean su pareja.

"En el hipotético caso de que le aparece una mina en tanga en Instagram, deberían preguntarse ¿Messi le daría me gusta? No, no le daría like a esas cosas", comentó en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 30 millones de reproducciones en TikTok.

¿Sería el novio ideal?

En una siguiente escena señaló: "está tu novio en el boliche y se le acerca una mina con intenciones muy notorias. ¿Qué haría Messi? Messi le cortaría el rostro, se da vuelta y se pone a bailar con Antonella y si no está, se va con los amigos. Messi no le sigue la charla".

Concluyó afirmando que "el día que lo piensen van a tener novias más felices y van a estar un pasito más cerca de parecerse al delantero argentino".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena.

"Qué boludez más grande", "dejen de hablar de Lio para estas estupideces", "iba a refutar, pero no puedo", "no veo fallas en su lógica", "aprendan de Messi chicos", "si Messi me dice que borre a todas de Instagram, las borro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven realizó una insólita sugerencia para que los hombres sean mejores novios, poniendo de ejemplo a Lionel Messi.