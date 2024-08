¡A disfrutar! Fin de semana largo en agosto 2024: Este es el feriado que todos los peruanos esperan

17/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Después de julio, agosto también trae consigo feriados para alegría de todos los peruanos. En ese sentido, se conoció que el presente mes tendrá un fin de semana largo, por lo que, en la siguiente nota de Exitosa, te brindaremos todos los detalles respecto a este día.

Organízate para el fin de semana largo

Luego de conmemorarse la Batalla de Junín, la ciudadanía se encuentra a la expectativa del siguiente feriado. Es así que, de acuerdo al calendario oficial del Gobierno, se viene un fin de semana largo, el cual permitirá que muchos se desconecten por un tiempo de tus responsabilidades para que, posterior a ello, regresen recargados a sus labores cotidianas.

Como se sabe, los días no laborables y feriados son anunciados por el propio Estado peruano, determinados por una serie de motivos que, en muchas ocasiones, incluyen celebraciones religiosas, acontecimientos históricos o fechas tradicionales.

Por ello, este año, el 30 de agosto, día de conmemora a Santa Rosa Lima, cae viernes y permitirá que muchos disfruten de un fin de semana largo.

Es importante mencionar que, a pesar de su cercanía, el jueves, 29 de agosto, no es feriado ni mucho menos un día no laborable, según lo establecido en el Diario Oficial El Peruano.

¿Cuántos feriados quedan?

En cuanto a los feriados que aún quedan, te lo detallaremos a continuación:

Combate de Angamos: martes 8 de octubre

martes 8 de octubre Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre

viernes 1 de noviembre Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre

domingo 8 de diciembre Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre

lunes 9 de diciembre Navidad: miércoles 25 de diciembre.

Feriados para el mes de agosto.

¿Qué días no laborables quedan?

Asimismo, restan días no laborables, es decir, fechas destinadas al descanso que no afectarán el calendario laboral de manera permanente, puesto que se espera que las horas no laboradas se compensen en un marco temporal de 10 días a lo mucho, o, en todo caso, tal y como lo indique la empresa encargada.

Combate de Angamos: lunes 7 de octubre de 2024

lunes 7 de octubre de 2024 Inmaculada Concepción: viernes 6 de diciembre de 2024

viernes 6 de diciembre de 2024 Navidad: lunes 23 de diciembre de 2024

lunes 23 de diciembre de 2024 Navidad: martes 24 de diciembre de 2024

martes 24 de diciembre de 2024 Año Nuevo: lunes 30 de diciembre de 2024

lunes 30 de diciembre de 2024 Año Nuevo: martes 31 de diciembre de 2024.

De esta manera, se conoció este mes de agosto tendrá un finde semana largo, el cual podrá ser disfrutado por las familias peruanos que tengan planeado escapar de la rutina e irse de viaje fuera o dentro del país.