Abogado de la familia de Lizeth Marzano exige prisión preventiva para Adrián Villar: "Tenemos la estrategia armada"

El abogado de la familia de Lizeth Marzano, Carlos Grados, expresó que se espera que luego de que venza la detención preliminar de 72 horas contra Adrián Villar, se otorgue una prisión preventiva.

Publicación de videos fue determinante

En los exteriores de la Unidad de Tránsito, donde permanece detenido Adrián Villar, la defensa de la familia Marzano llegó y brindó declaraciones a los medios de comunicación.

"Creo que ha sido bastante determinando [que los videos se hagan públicos], si bien es cierto los videos han ingresado a la investigación pertinente pero hay las diligencias previamente. Teniendo los videos ¿Qué es lo que se ha procedido? Se ha procedido a hacer la diligencia de la visualización y el deslacrados, no es netamente recabar la información y divulgarlo, hay ciertos pasos que se tienen que respetar", explicó.

Asimismo, aseguró que tienen la "estrategia armada" para lograr la prisión preventiva y adelantó que están trabajando con el Ministerio Público para poder lograrlo lo antes posible.

Respecto a la identidad de los efectivos de la PNP que el día de los hechos estuvieron en el departamento de Frachesca Montenegro, entonces pareja de Adrián Villar, y no lo detuvieron, informó que ya tienen sus nombres.

Investigarán a agentes

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se refirió a los efectivos policiales que ingresaron al edificio de Franchesca Montenegro, ahora expareja de Adrián Villar, y que pese a estar en el periodo de flagrancia no capturan al conductor que le arrebató la vida a Lizeth Marzano.

A su llegada a la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro), Óscar Arriola fue cuestionado sobre el caso de Lizeth Marzano, quien falleció tras ser atropellada por Adrián Villar.

"¿Ingresaron a la casa o no ingresaron a la casa? ¿Conversaron con el conserje, solamente con el conserje? ¿Cuántos minutos? Donde están las cámaras, por eso que tiene que hacerse una investigación prolija, como correcta y justa y si hay algo en lo que tengan que ver [los agentes], tengan la plena seguridad, conforme han sido los lineamientos del comando, de poner mano absolutamente dura", señaló.

El líder de la PNP reveló que no tiene mayor información de lo sucedido aquella noche, pese a las cámaras de seguridad que se hicieron públicas, sin embargo, explicó que se acercó a la comisaría a la que pertenecen los efectivos involucrados, donde sostuvo una reunión. Por ello, informó que lo más probable es que en las próximas horas se conozca el futuro de estos agentes.

