Miraflores: Fuerte incendio en tercer piso de un condominio pone en alerta a vecinos y transeúntes

26/02/2026

Un nuevo incendio se registra en la capital, más precisamente en el distrito de Miraflores, donde el tercer piso de un condominio ubicado a la altura de la cuadra 4 de la avenida José Pardo viene siendo consumido hoy, jueves 26 de febrero.

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia se originó pasada las 7:54 a. m. y, hasta el momento, viene convocando a cinco unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana.

Bomberos atienden la emergencia en pleno centro de Miraflores

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el epicentro del siniestro es un edificio que se ubica a pocas cuadras del parque Kennedy, en pleno centro de Miraflores.

El incendio ha generado una larga humarada tóxica que se visibiliza a varias cuadra la redonda. En ese sentido, los vecinos y comerciantes aledaños han tenido que evacuar inmediatamente para no resultar con asfixias y lesiones que puedan poner en riesgo su integridad.

Frente a este hecho, personal de la Policía Nacional del Perú se encuentra también en la zona de emergencia para reforzar las acciones de seguridad, no permitiendo el pase peatonal y vehicular en todo el perímetro.

Mientras tanto, los "hombres de rojo" continúan con sus labores para intentar controlar por completo las llamas de fuego y así evitar que propague a otros condominios o genere cortos circuitos por los cables que están a centímetros del lugar de la incidencia.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Ante la ocurrencia de un incendio en el lugar donde te encuentres, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Además, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, la institución recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, todo indica que podría tratarse de un corto circuito al interior del piso del condominio afectado.