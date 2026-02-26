Óscar Arriola asegura que se investigará a los policías que no detuvieron a Adrián Villar: "Habrá mano dura"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se refirió a los efectivos policiales que ingresaron al edificio de Franchesca Montenegro, ahora expareja de Adrián Villar, y que pese a estar en el periodo de flagrancia no capturan al conductor que le arrebató la vida a Lizeth Marzano.

Se investigarán a los efectivos

A su llegada a la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro), Óscar Arriola fue cuestionado sobre el caso de Lizeth Marzano, quien falleció tras ser atropellada por Adrián Villar.

"¿Ingresaron a la casa o no ingresaron a la casa? ¿Conversaron con el conserje, solamente con el conserje? ¿Cuántos minutos? Donde están las cámaras, por eso que tiene que hacerse una investigación prolija, como correcta y justa y si hay algo en lo que tengan que ver [los agentes], tengan la plena seguridad, conforme han sido los lineamientos del comando, de poner mano absolutamente dura", señaló.

El líder de la PNP reveló que no tiene mayor información de lo sucedido aquella noche, pese a las cámaras de seguridad que se hicieron públicas, sin embargo, explicó que se acercó a la comisaría a la que pertenecen los efectivos involucrados, donde sostuvo una reunión. Por ello, informó que lo más probable es que en las próximas horas se conozca el futuro de estos agentes.

Sin embargo, el general Arriola resaltó que la detención de Adrián Villar se da luego de 3 días de insistencia por parte de la PNP al Ministerio Público. Inclusive aseveró que el joven se habría comportado como "un ser que desprecia la vida".

"En el caso de la intervención, esto es a insistencia de la Policía Nacional del Perú que hasta en tres ocasiones, el 20, el 22 y el 24 se ha pedido de forma reiterada al Ministerio Público que solamente había pedido el impedimento de salida del país. Cuando ha habido una acción de una persona que ha atropellado, ha omitido el socorro, el auxilio, ósea como ser humano se ha comportado como una persona que desprecia la vida", expresó.

Adrián Villar detenido

La policía de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito realizó esta madrugada la detención preliminar de Adrián Villar por 72 horas por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Exitosa, tuvo acceso a la resolución que ordenó la medida contra el joven, el documento Fiscal señalar que se deberá requerir los videos pendientes de visualizar, pericia de daños al vehículo, la declaración de Marisel Linares, requerir informe a la Notaría Carpio Velez de la presunta donación del vehículo, la pericia toxicológica y otros actos de investigación.

Es en medio de ello que Óscar Arriola aseguró que se investigará a los efectivos que no detuvieron a Adrián Villar cuando estaba dentro de la flagrancia.