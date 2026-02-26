Hasta 12 HORAS SIN AGUA en Lima: ¿Qué distritos sufrirán el corte del servicio el 27 de febrero?

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes del suministro programados para el viernes 27 de febrero en algunos distritos de Lima Metropolitana. ¿Qué zonas se verán afectadas?

Motivo del corte de agua en Lima

A través de su canal de difusión, la empresa estatal Sedapal reveló que diversas zonas de la capital enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado para seguir fortaleciendo el sistema y permitir seguir brindando un servicio de calidad sin inconvenientes en el futuro.

Algunas de las acciones que ejecutarán este viernes 27 de febrero son la limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y más. En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya para aminorar el impacto de la interrupción temporal del suministro.

Sin agua en Lurigancho

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. El Portillo de Carapongo I, II, III.

Urb. El Portillo de Carapongo I, II, III. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 137.

Interrupción del servicio en Ate

Áreas afectadas: Agrupación Vecinal Villa del Periodista - Esquema Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima - Esquema Piérola, Asoc. Nueva Villa La Campiña - Esquema Piérola.

Agrupación Vecinal Villa del Periodista - Esquema Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima - Esquema Piérola, Asoc. Nueva Villa La Campiña - Esquema Piérola. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 177.

También habrá corte de agua desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Asoc. Ex Fundo Barbadillo, Mz. E Sub Lote 2A, APV Las Palmeras, APV Villa Los Portales, Asoc. La Florida de California, Asoc. Los Guindales de Ate, Asoc. Las Dalias II, Asoc. Manhattan, Asoc. Las Palmas de Barbadillo ,Asoc. Los Pinos de Lima, Asoc. Los Reyes de Ate, Asoc. Los Robles del Sur, Asoc. Sol de Paraíso, Asoc. Villa Dalias, Coop. Pequeños Industriales y Comerciantes del Perú, Urb. Barbadillo, Urb. Las Garzas de Ate, Urb. Los Rosales de Ate. Sector 175.

Corte de agua en La Victoria

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Apolo. Cuadrante: Av. México, Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Av. Aviación.

Urb. Apolo. Cuadrante: Av. México, Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Av. Aviación. Motivo: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 6.

También se reveló que, por trabajos de empalme, se restringirá temporalmente el servicio en Cercado, Urb. Apolo, Urb. Fortis, Urb. Lincoln. Cuadrante: Av. México, Av. San Luis, Av. Nicolás Arriola, Av. Aviación.

Sin servicio en Comas

Áreas afectadas: A.H. Pasamayo, A.H. Virgen de las Nieves, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Dios es Amor, A.H. Nuevo San José, P.J. Santa Rosa, P.J. El Carmen, P.J. Señor de los Milagros, A.H. Uchumayo, P.J. El Carmen Bajo, P.J. Santa Rosa, Urb. La Pascana, Urb. Repartición.

A.H. Pasamayo, A.H. Virgen de las Nieves, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Dios es Amor, A.H. Nuevo San José, P.J. Santa Rosa, P.J. El Carmen, P.J. Señor de los Milagros, A.H. Uchumayo, P.J. El Carmen Bajo, P.J. Santa Rosa, Urb. La Pascana, Urb. Repartición. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 343.

