26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Deberá responder ante la justicia. Se revelaron imágenes y videos del preciso momento de la intervención y detención de Adrián Villar en Miraflores, en el marco de la investigación en su contra por la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano Noguera.

Momento de la intervención de Adrián Villar en Miraflores

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo preliminarmente por 72 horas a Adrián Villar durante la madrugada de este jueves 26 de febrero tras ser acusado de atropellar a la joven en San Isidro la noche del 17 de febrero. En medio de esta situación, se difundieron videos inéditos sobre el momento de la intervención de las autoridades.

Según la escena, se puede apreciar cómo varios agentes policiales llegaron hasta el departamento de Adrián, ubicado en el distrito de Miraflores, para ejecutar la orden de detención preliminar por 72 horas por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

El personal especializado en Inteligencia de Tránsito y en Investigación de Accidentes de Tránsito toca la puerta e incluso se logra escuchar que uno de los oficiales exclama: "Señor, es la policía. Abra la puerta, por favor".

Seguidamente, se observa que son atendidos por Marcela Chirinos, madre del imputado, a quien se le ve asustada mientras los uniformados le explican que cuentan con una orden judicial de allanamiento.

Adrián Villar detenido preliminarmente

En el video también se logra observar que, tras tener el permiso para ingresar al inmueble, se acercan hasta Adrián Villar, quien lucía un polo negro, lo saludan, se van hacia el sofá, proceden a sentarse, mientras la madre del joven le pide a uno de los agentes la presencia del fiscal de turno. Finalmente, las autoridades notifican al acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista sobre la medida dictada en su contra.

Según la institución, la coordinación con el Ministerio Público permitió que la detención se realizara de manera efectiva, asegurando que el joven quede a disposición de las autoridades para rendir su manifestación.

Tras la detención, el hijastro de la periodista Marisel Linares fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes y posteriormente será presentado ante el Ministerio Público, donde continuará el proceso de investigación por los delitos que se le atribuyen.

¿Adrián Villar viajó a Cajamarca?

Previo a su intervención y detención, se hizo una inesperada revelación. Pues bien, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que Adrián Villar viajó a Cajamarca después del atropello, un dato que podría complicar la situación del joven de 21 años, quien aseguró que fue internado en una clínica local.

"A este sujeto lo hemos seguido. Se estaba yendo de viaje, se fue de viaje a Cajamarca. Tenemos las imágenes", declaró Arriola en entrevista al programa de Panamericana.

Noticia en desarrollo...