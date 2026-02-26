RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Preocupante!

Incendio consume almacén a una cuadra del Hospital Almenara en La Victoria

Más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos atienden un fuerte incendio que se viene registrando en un inmueble en La Victoria, a una cuadra del Hospital Guillermo Almenara.

26/02/2026

Un voraz incendio se registra en el jirón García Naranjo, en La Victoria, en un inmueble en el que  funcionaría un almacén textil, a una cuadra del Hospital Guillermo Almenara, causando temor. 

Emergencia de magnitud intermedia

En el lugar de los hechos se encuentran dieciséis unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios atendiendo la emergencia: 3 autobombas, 1 ambulancia, 2 unidades de rescate, 1 escala, 5 cisternas, 1 unidad de ventilación móvil y 3 unidades autobomba/rescate. 

Los hombres de rojo evacuaron a todos los vecinos que viven por la zona en quintas y casas cercanas al siniestro, para evitar heridos y afectaciones. Actualmente, según testigos, el fuego intenta expandirse por la parte trasera del inmueble. 

Sedapal informó que han activado los protocolos de atención de emergencias para apoyar en el control del incendio, para ello han dispuesto el envío de dos camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua en la zona. 

Por su parte, el Ministerio de Salud ha informado que a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se movilizó tres ambulancias para brindar atención médica y se habrían trasladado a 3 personas por intoxicación por humo.

Noticia en desarrollo...

