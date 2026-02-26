Caso Lizeth Marzano: Madre de Adrián Villar ROMPIÓ EN LLANTO tras ver a su hijo enmarrocado

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nueve días después del fallecimiento de Lizeth Marzano, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo preliminarmente por 72 horas a Adrián Villar Chirinos al ser la persona que manejó el auto que atropelló a la deportista nacional. En este procedimiento, se llegó a conocer que su madre no contuvo las lágrimas tras ver detenido a su hijo.

Madre de Adrián Villar llora tras ver a su hijo detenido

La madrugada de este jueves 26 de febrero alrededor de la medianoche seis agentes de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito se apersonaron en el domicilio de la mamá Adrián Villar, en Miraflores para poder iniciar con las diligencias correspondientes a ley.

La madre del principal implicado en el caso Lizeth Marzano, Marcela Chirinos, estuvo presente junto a la periodista Marisel Linares y al padre del joven. Pero fue sin duda alguna la progenitora de Adrián, quien expresó sentirse más triste por el momento lúgubre que atraviesa su primogénito.

Es así que, de acuerdo a un informe de Buenos Días Perú, se conoció que durante este allanamiento hubo bastante movimiento hasta las 4 de la mañana que es la hora en la que se retira de dicho predio.

Al respecto, se indica que Linares se retiró del domicilio a bordo de su vehículo blanco y detrás de ella iban dos agentes policiales que le seguían el paso. Además, se describe que Adrián Villar se mostraba nervioso "tomando agua, caminando de un lado a otro".

"Hemos visto a la mamá realmente preocupada secándose las lágrimas y cuando su hijo es enmarrocado le da un abrazo, le da un beso en la frente y luego lo que hace es quedarse en su vivienda", detalló la periodista del noticiero matutitno.

Se investigará a policías que no detuvieron a Adrián Villar

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que se investigará a los policías que no detuvieron a Adrián Villar cuando este se encontraba en estado de fragancia.

"Tiene que hacerse una investigación prolija, como correcta y justa y si hay algo en lo que tengan que ver [los agentes], tengan la plena seguridad, conforme han sido los lineamientos del comando, de poner mano absolutamente dura", manifestó.

Es así como, al ver a su hijo Adrián Villar detenido y enmarrocado por los agentes de la Policía, Marcela Chirinos, se despidió de él con un beso en la frente y no pudo contener la pena y rompió en llanto.