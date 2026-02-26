Mindef asegura que atiende emergencia en Arequipa: Estamos apoyando con mano de obra en Yanahuara y Cayma

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo Sánchez, se pronunció ante la situación crítica que se vive en distintos distritos de Arequipa debido a la presencia de lluvias intensas. Según indicó, como medida para atender la emergencia, dispondrá el uso de maquinarias para realizar las labores correspondientes.

Reunión con autoridades locales

Durante la reunión de coordinación en la sede del Gobierno Regional de Arequipa, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) brindó detalles sobre las acciones que se están tomando desde la cartera que lidera en el marco de la declaratoria de emergencia. En la reunión también participó el presidente José María Balcázar.

En tal sentido, Arroyo aseguró que las capacidades operacionales del sector se encuentran a disposición para atender la situación en Arequipa. Asimismo, resaltó que se vienen realizando un trabajo articulado a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las Fuerzas Armadas y otras entidades.

"Las instituciones del Ministerio de Defensa están apoyando con esa mano de obra, por lo menos en Yanahuara y Cayma, que necesita mucha intervención para ayudar en las casas donde ha entrado bastante barro", dijo ante las autoridades locales, el último miércoles 25 de febrero.

Ayuda humanitaria

De tal modo, el titular del Mindef indicó que estas acciones se están realizando en los distritos de Yanahuara y Cayma, debido a que gran cantidad de familias han visto afectados sus hogares, negocios y demás infraestructuras debido a los fuertes huaicos.

Asimismo, el ministro volvió a resaltar la "primera respuesta" de atención por parte del Indeci y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), lo cual le habría permitido a las autoridades locales realizar una evaluación de daños. Por otro lado, anunció el traslado de ayuda humanitaria en las próximas horas para las familias damnificadas. Dicha medida será "constante".

Cabe mencionar que, durante la reunión, la premier Denisse Miralles anunció la ampliación del estado del estado de emergencia hacia 15 regiones y un total de 707 distritos del país. Al respecto, remarcó que la respuesta del Gobierno es completamente operativa.

"Estamos en las zonas afectadas, verificamos daños, evaluamos intervenciones y dispusimos acciones inmediatas para restablecer la transitabilidad, proteger a las familias y asegurar la continuidad de servicios básicos", señaló.

En conclusión, el ministro de Defensa, Luis Arroyo, explicó cuáles serán las medidas que se tomarán como parte de la atención a los damnificados de los fuertes huaicos den la región de Arequipa.