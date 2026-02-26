RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Brindó detalles

Mindef asegura que atiende emergencia en Arequipa: Estamos apoyando con mano de obra en Yanahuara y Cayma

Durante una reunión en el Gobierno Regional de Arequipa, el ministro de Defensa indicó cuáles son las medidas que se están tomando en su sector para atender la emergencia por lluvias.

Ministro de Defensa sobre emergencia en Arequipa
Ministro de Defensa sobre emergencia en Arequipa (Mindef)

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo Sánchez, se pronunció ante la situación crítica que se vive en distintos distritos de Arequipa debido a la presencia de lluvias intensas. Según indicó, como medida para atender la emergencia, dispondrá el uso de maquinarias para realizar las labores correspondientes.

Reunión con autoridades locales

Durante la reunión de coordinación en la sede del Gobierno Regional de Arequipa, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) brindó detalles sobre las acciones que se están tomando desde la cartera que lidera en el marco de la declaratoria de emergencia. En la reunión también participó el presidente José María Balcázar.

En tal sentido, Arroyo aseguró que las capacidades operacionales del sector se encuentran a disposición para atender la situación en Arequipa. Asimismo, resaltó que se vienen realizando un trabajo articulado a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las Fuerzas Armadas y otras entidades.

"Las instituciones del Ministerio de Defensa están apoyando con esa mano de obra, por lo menos en Yanahuara y Cayma, que necesita mucha intervención para ayudar en las casas donde ha entrado bastante barro", dijo ante las autoridades locales, el último miércoles 25 de febrero.

Ayuda humanitaria

De tal modo, el titular del Mindef indicó que estas acciones se están realizando en los distritos de Yanahuara y Cayma, debido a que gran cantidad de familias han visto afectados sus hogares, negocios y demás infraestructuras debido a los fuertes huaicos.

Padres de familia advierten que no enviarán a sus hijos al colegio por colapso de colegio en Cayma
Lee también

Padres de familia advierten que no enviarán a sus hijos al colegio por colapso de colegio en Cayma

Asimismo, el ministro volvió a resaltar la "primera respuesta" de atención por parte del Indeci y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), lo cual le habría permitido a las autoridades locales realizar una evaluación de daños. Por otro lado, anunció el traslado de ayuda humanitaria en las próximas horas para las familias damnificadas. Dicha medida será "constante".

Cabe mencionar que, durante la reunión, la premier Denisse Miralles anunció la ampliación del estado del estado de emergencia hacia 15 regiones y un total de 707 distritos del país. Al respecto, remarcó que la respuesta del Gobierno es completamente operativa.

"Estamos en las zonas afectadas, verificamos daños, evaluamos intervenciones y dispusimos acciones inmediatas para restablecer la transitabilidad, proteger a las familias y asegurar la continuidad de servicios básicos", señaló.

Premier Miralles: Gobierno amplía estado de emergencia en 707 distritos y 15 regiones ante lluvias
Lee también

Premier Miralles: Gobierno amplía estado de emergencia en 707 distritos y 15 regiones ante lluvias

En conclusión, el ministro de Defensa, Luis Arroyo, explicó cuáles serán las medidas que se tomarán como parte de la atención a los damnificados de los fuertes huaicos den la región de Arequipa.

Temas relacionados Arequipa atención emergencia huaico lluvias Mindef

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA