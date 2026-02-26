Niño Costero está en su ETAPA INICIAL por el incremento sostenido de la temperatura en el mar, advierte Senamhi

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos, sostuvo que el fenómeno de 'El Niño Costero' ya se encuentra en su etapa inicial. Según precisó, esto debe a las constantes lluvias registradas en el litoral, mismas que han surgido por el incremento de la temperatura en el mar.

Fuertes lluvias evidencian estado de 'El Niño'

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Ávalos precisó que dicho fenómeno ya habría dado señales entre diciembre del 2025 y enero del 2026, por lo que se podrían haber tomado medidas por parte del Estado para mitigar los daños hacia viviendas, campos de cultivos y demás.

"Estamos en el contexto ya de la fase inicial de El Niño Costero, las lluvias significativamente altas que se han presentado en la parte alta de Lima, Arequipa, parte media y alta en la costa norte del país, son la respuesta ante el incremento sostenido de la temperatura del agua del mar", dijo a nuestro medio, este jueves 26 de febrero.

Según recordó la experta, en los dos primeros comunicados de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno 'El Niño' (ENFEN) indicaba que el fenómeno El Niño iniciaría en abril del presente año; sin embargo, en el tercero y último, se adelantó un inicio para marzo. "Ese índice que califica la presencia de El Niño, es un promedio estadístico de tres meses", justificó.

En tal sentido, explicó que El Niño, trastoca el clima costero, de ser seco pasa a presentarse una mayor humedad, altas temperaturas y lluvias. Por ello, las autoridades deben emplear serias medidas de prevención para evitar una afectación hacia diversas familias.

"No habría invierno"

Cabe mencionar que, de acuerdo a Grinia Ávalos, el fenómeno tendrá una duración hasta noviembre del presente año, por lo que "no habría invierno"; sin embargo, esto no quiere decir que las intensas lluvias se presenten el mismo tiempo. Estas precipitaciones solo estarán presentes al menos hasta abril. "Vamos a entrar a un otoño y a un invierno más cálido de lo normal", detalló.

Ahora, sobre la seria afectación en la región de Arequipa, la experta explicó que al calentarse el mar, las zonas afectadas, en primera instancia, son Tumbes, Piura, Lambayeque y Chiclayo; sin embargo, dicho calentamiento no queda aislado, por lo que al extenderse en la zona sur, se genera inestabilidad en la atmósfera costera, presentando dichas lluvias en la mencionada región.

En conclusión, la directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó el estado avanzado del fenómeno 'El Niño Costero'.