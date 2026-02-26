Caso Lizeth Marzano: Fiscalía dispone revisión del teléfono de Adrián Villar tras su detención

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) detenga preliminarmente por 72 horas a Adrián Villar Chirinos, ahora la Fiscalía dispuso la revisión del celular del implicado en el atropello y posterior muerte de la deportista nacioanl Lizeth Marzano.

Fiscalía dispone revisión del teléfono de Adrián Villar

A la medianoche de este jueves 26 de febrero agentes de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito llegaron hasta la vivienda de la mamá Adrián Villar, en el distrito de Miraflores para poder dar inicio a la diligencias correspondientes a ley.

Tras aproximadamente cuatro horas, el hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares fue derivado al Centro de Lima donde fue sometido a exámenes médicos y después se dirgió a la Unidad de Tránsito donde permanece.

Ahora, el Cuarto Despcho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince mediante la carpeta fiscal 5061114501-2026-14-0 estipula que "se requiere realizar diligencias urgentes y necesarias en su presencia para el esclarecimiento de los hechos".

En tal sentido, dispuso, en primer lugar, que se revise el celular del detenido con la finalidad de que se puedan esclarecer los hechos en el marco de las investigaciones del caso Lizeth Marzano.

"Previa autorización del detenido, se lleve a cabo la lectura de su celular personal a fin de visualizar en el mismo minuto, antes, durante y después del accidente de tránsito y poder esclarecer los hechos materia de investigación, diligencia que se realizará a las 14:30 horas del 26 de febrero del 2026 en la dependencia policial", se lee en el documento.

Otras disposiciones de la Fiscalía

Adicionalmente, se ha dispuesto que tras haber obtenido los videos del restaurante 'Tanta', en el que cenó el detenido el pasado 17 de febrero "disponer la visualización en su presencia y de su abogado defensor".

Cabe señalar que, esta diligencia se desarrollará mañana viernes 27 de febrero a las 8 y 30 de la mañana. El objetivo de esta misma es "poder establecer si el denunciado consumió bebida alcohólica antes de los hechos investigados".

También se dispone "se reciba la declaración del Miembro Policial Brigadier Cortez Romualdo Roberto de la Comisaria de Orrantia", quien llegó al domicilio del investigado tras el accidente de tránsito. Esta diligencia se llevará a cabo el día 27 de febrero a las 11 de la mañana.

Y por último "recíbase la declaración del familiar más cercano de Lizeth Katherine Marzano Noguera el día 27 de febrero del 2026 a las 15:00 horas".

Es así que, desde las 2 y 30 de la tarde de este jueves 26 de febrero, la Fiscalía ha dispuesto que se lleve a cabo la revisión del celular del detenido Adrián Villar, en el marco de la investigación del caso Lizeth Marzano.