Alejandra Baigorria y Said Palao lanzarán nuevo proyecto juntos: "Nunca antes visto"

La empresaria e influencer Alejandra Baigorria sorprendió al revelar, junto a su esposo Said Palao, que ambos lanzarán un nuevo proyecto. La noticia se difundió en Instagram, donde compartieron un adelanto que generó expectativas y especulaciones entre sus fans, dejando abierta la incógnita sobre el tipo de propuesta que traerá la pareja.

El video compartido por Alejandra Baigorria no dio mayores detalles, pero sí bastó para encender la imaginación de sus seguidores. "Muy pronto algo que revolucionará las redes sociales... un proyecto con propósito nunca antes visto en donde todos seremos parte, ¿Qué creen que es?", escribió la 'Gringa de Gamarra'.

La publicación acumuló miles de comentarios y reacciones, donde los usuarios comenzaron a teorizar sobre un posible pódcast o una iniciativa digital inédita.

Como sabemos, la exintegrante de Esto es guerra ha consolidado varios negocios, desde su línea de ropa hasta su salón de belleza, mostrando que sabe diversificar su carrera.

Este nuevo proyecto sería un paso más en su trayectoria, demostrando que la empresaria no teme a los retos ni a explorar nuevas plataformas de comunicación con su público.

Ale Baigorria y su relación con Mario Hart

Hace unos días, en el último episodio del canal de YouTube La Linares, Alejandra Baigorria se mostró un poco sorprendida al ser consultada sobre una de sus primeras parejas públicas: Mario Hart.

"¿Si tiene buena relación con Mario?", preguntó inicialmente Verónica Linares, y la ex integrante de Esto es guerra no dudó en responder: "Sí, o sea, no tenemos una relación, pero... muy buena", aseguró con total naturalidad.

La periodista de América TV recordó entonces que hace varios años la había entrevistado junto al piloto de carreras, cuando aún mantenían un romance.

Finalmente, Alejandra Baigorria dejó en claro que no guarda ningún inconveniente con su ex y destacó que incluso su esposo respeta esa relación cordial.

"Nosotros tenemos una muy buena relación, todo súper bien. No tenemos ningún tipo de problemas, ni Said con él... nada, todo bien. No es que suela tener problemas con mis exparejas, la verdad, todo muy bien", sentenció la 'Gringa de Gamarra'.

Así, Alejandra Baigorria y Said Palao volvió a capturar la atención del público con el anuncio de su nuevo proyecto, dejando en claro que siguen explorando nuevas formas de conectar con sus seguidores y ampliar su imperio digital. Aunque los detalles aún se desconocen, la expectativa continúa creciendo.