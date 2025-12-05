Accidentes en moto en Perú: MTC revela que más de 750 personas fallecen al año

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un estudio reciente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reveló que más de 750 personas fallecen al año en accidentes de moto en el Perú. La alarmante cifra responde al incremento abismal del número de estos motorizados.

Incremento de motos aumenta riesgo de accidentes

En diálogo con Andina, el director de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Pedro Olivares, señaló que este aumento de unidades en las calles y avenidas, que asciende a más de 3.5 millones a nivel nacional, tiene relación directa con la cifra de accidentes fatales.

Incluso, la Asociación Automotriz del Perú (APP) prevé que, hacia fines del 2025, se establecerá un récord de 300 mil unidades vendidas en todo el país.

"Alrededor de 750 personas fallecieron a bordo de motocicletas en el año 2024 y eso significa que, ante el incremento de la circulación de motocicletas en el país, el número de accidentes fatales podría incrementar", advirtió.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC, en los últimos cuatro años, la cifra de fallecimientos a causa de accidentes de motocicletas fueron bastante similares: 785 en 2021, 789 en 2022 y, en 2023, se registró un peculiar descenso de 631.

Este jueves 4 de diciembre, durante el lanzamiento de una campaña del Touring y Automóvil Club del Perú, el informe presentado señaló que, dentro de este número de muertes, el 74,3% son conductores y el 25.7% son pasajeros.

Respecto a las causas de estos fatales accidentes de motocicletas a nivel nacional, Olivares indicó que el factor principal es el exceso de velocidad. Le siguen la falta de fiscalización y maniobras riesgosas de parte de los conductores de estos vehículos livianos.

Masivo rechazo del uso de casco en el país

El directivo del MTC enfatizó en que el nivel de fatalidad de este tipo de siniestros pueden reducirse si el conductor y pasajero usan casos certificados, disminuyendo en un 40% el riesgo de muertes.

Sin embargo, precisó que existe una actitud de desdén frente al uso de casco en todo el interior del país, pese a la seguridad que representa.

"Estamos trabajando para reducir esas cifras con la Policía Nacional para mejorar la fiscalización y con las autoridades locales en la promoción del uso de casco certificado", añadió el funcionario.

La situación escala en Iquitos, donde el 84% de las personas que utilizan motocicletas, ya sea como conductores o pasajeros, no usa casco. Según Olivares, sucede lo mismo en otras provincias y regiones del país.

"¿A qué se debe? A la falta de fiscalización y a la escasa educación en seguridad vial, especialmente respecto a que el uso del casco puede salvar vidas", agregó.

