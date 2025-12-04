RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Comunicado en redes

Rafael Belaunde se pronunció tras ataque: "No tengo ninguna razón para atribuirlo a un móvil político"

El precandidato presidencial Rafael Belaunde, realizó una publicación en sus canales oficiales en los que habla sobre el ataque que sufrió el pasado martes, descartando una razón política de por medio.

Rafael Belaunde se pronunció tras atentado que sufrió en Cerro Azul. (Composición Exitosa)

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Dos días después del ataque que sufrió cuando se encontraba en el interior de su camioneta en Cerro Azul, el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa, del partido Libertad Popular, se pronunció. A través de sus redes sociales compartió una publicación en el que descarta que un móvil político haya sido la razón.

Ataque no tiene tinte político

En el pronunciamiento que hizo en sus canales oficiales, descartó que este ataque se deba por su intención de ser jefe de Estado. Además, se dirigió a quienes desconfían de su versión y de aquellos que pongan en duda que realmente fue víctima de un atentado, esperando que nunca en sus vidas pasen por un episodio similar.

"No tengo ninguna razón para atribuirlo a un móvil político. Espero que nadie, incluyendo a los escépticos, desconfiados y troles contratados para mentir y difamar, tengan que pasar por una situación similar" cerró su publicación.

Comunicado en X de Rafael Belaunde Llosa tras el ataque que sufrió.
Comunicado en X de Rafael Belaunde Llosa tras el ataque que sufrió.

Señaló previamente que las labores de la Policía Nacional del Perú permitieron la recolección de las balas, tanto de su pistola, como la de sus agresores. Indicó también que le hicieron la prueba de absorción atómica y se recogieron muestras de sangre que tenía en su camisa, con un hisopado para comprobar que era suya.

"Del lugar de los hechos, la Policía recuperó casquillos míos, calibre 0.45, los mismos que procederán a homologar con mi pistola y casquillos 9mm, más una bala 9mm incrustada en el capot de mi camioneta, provenientes de mis agresores, las mismas que también serán sometidas a pruebas", señaló.

Belaunde dio algunos detalles del ataque

Con respecto a la agresión sufrida, el aspirante al sillón presidencial del Perú ofreció algunos detalles de lo ocurrido en un terreno de su propiedad. Cuando inspeccionaba algunas obras de uno de sus proyectos inmobiliarios, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron, iniciándose un fuego cruzado.

"Al percatarme que uno de ellos estaba armado, desenfunde mi arma de fuego. Esto devino en un intercambio de disparos. Salvo rasguños menores por pequeñas trazas de vidrio, no he sufrido heridas de bala ni cortes", manifestó Belaunde Llosa.

Tras el ataque que sufrió contra su vida el pasado martes 2 de diciembre, el precandidato presidencial del partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, compartió una publicación en redes sociales. Descartó que este tenga un tinte político y que ha colaborado con la policía durante las diligencias.

