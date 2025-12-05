RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Bomberos controlaron el fuego

Rímac: Vivienda abandonada se incendia por tercera vez en menos de un mes

Una vivienda abandonada en el Rímac sufrió otro incendio, el tercero en menos de un mes. Los vecinos temen que la situación se vuelva incontrolable.

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/12/2025

La inseguridad y los riesgos en el Rímac no dan tregua. Una vivienda aparentemente abandonada en la urbanización La Florida ha sufrido su tercer incendio en menos de un mes, generando preocupación entre los vecinos y poniendo en evidencia la necesidad de mayor supervisión de las autoridades.

Vivienda abandonada se incendia por tercera vez

La madrugada de este viernes 5 de diciembre, una vivienda en la calle 17 de la urbanización La Florida, en el Rímac, volvió a ser escenario de un incendio de medianas proporciones, generando alarma entre todos los vecinos cercanos.

Precisamente, según los propios vecinos, se trata del tercer incendio que afecta a esta casa en menos de un mes

La primera vez, vivía allí un adulto mayor de aproximadamente 79 años, quien tuvo que ser rápidamente evacuado mientras las llamas consumían parte de la vivienda. 

Desde entonces, la propiedad quedó totalmente deshabitada, pero los incidentes no han cesado, generando gran preocupación. Uno de los vecinos relató, en exclusiva para Exitosa, lo sucedido.

"Fue aproximadamente a las doce de la noche y esta es la tercera vez que se prende aquí en esta casa... Antes vivía un señor, ya lo evacuaron con su familia. Desde entonces, la casa está abandonada, pero aún así vuelve a ocurrir", contó un vecino.

Los vecinos mencionan que la vivienda acumula muchos objetos y chatarra vieja, lo que facilita que el fuego se propague rápidamente, además de que personas de mal vivir suelen entrar a fumar allí.

Incluso, informaron que perros abandonados ingresan al lugar con frecuencia, y que en el primer incendio fallecieron aproximadamente dos canes atrapados entre las llamas.

Bomberos controlan incendio en vivienda del Rímac

Cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente a hasta la zona para sofocar el incendio

Tras varias maniobras y arduo trabajo, los bomberos lograron controlar rápidamente las intensas llamas y evitar daños mayores considerables a las casas vecinas cercanas.

Sin embargo, el temor persiste entre los vecinos, quienes temen que otro incidente pueda ocurrir si la vivienda continúa abandonada y sin supervisión.

Este tercer incendio en menos de un mes en la vivienda abandonada de la urbanización La Florida refleja una vez más los riesgos que enfrentan los vecinos del Rímac, quienes temen por su seguridad y sus pertenencias ante posibles nuevos incidentes.

