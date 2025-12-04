MML debe explicar si tiene presupuesto para atender vías tras fin de Rutas de Lima, según experto

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el gerente general de A Movernos, Roberto Vélez, sostuvo que el alcalde Renzo Reggiardo y la Municipalidad de Lima deben explicar cómo garantizarán el mantenimiento de vías tras el retiro de Rutas de Lima, por lo que espera que tenga establecido el presupuesto para cumplir con dicha tarea.

Situación ocurrió de forma repentina

Tras la oficialización de que la empresa concesionaria no continuará manejando los peajes en la Panamericana Sur, el municipio limeño ha tomado el control y su burgomaestre ha declarado que se hará cargo de velar por su buen estado. Sin embargo, el experto señala que deberá detallar la estrategia que llevará a cabo.

"El alcalde de Lima ha manifestado que el mantenimiento está asegurado. Lo que hay que preguntar es cuánto va a costar este mantenimiento al mes y si la Municipalidad tiene ese presupuesto asignado, porque esta situación viene de hace un mes. Esperemos que pueda cumplir con este presupuesto", sostuvo Roberto Vélez.

Dentro de ese presupuesto no solo está el mantenimiento de las vías, sino otros servicios que ofrecía Rutas de Lima y que deberá ser presupuestado por la MML. Un ejemplo que puso el gerente general de A Movernos es el túnel Benavides, que cuenta con tecnología de punta y demandará un gasto extra.

"Se entiende que el túnel Benavides adicionalmente tiene alta tecnología porque hay gases que producen los vehículos y que de alguna manera hay sistemas que permiten que se pueda respirar. Entonces, requiere de un centro de gestión y control, lo cual tecnológicamente no es una cuestión fácil de operar y así, hay distinta otras obligaciones", indicó.

MML tomó control de las vías

Este jueves 4 de diciembre el municipio limeño comunicó que empezó a gestionar las vías dejadas por la empresa concesionaria. A través de notas de prensa, publicaciones en redes sociales con fotos y videos, mostró el despliegue de trabajadores para garantizar su correcto funcionamiento, lo que el alcalde Reggiardo comentó.

"No se cobrará peajes. Hemos querido dar cuenta de este momento importante para la capital y el país. Estamos tomando el control de algo que empezó muy mal", manifestó el alcalde de Lima.

