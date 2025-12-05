Precio del dólar HOY en Perú: ¿Subió o bajó? Este es el tipo de cambio para el viernes 5 de diciembre

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce la cotización del dólar hoy, sábado 15 de noviembre, en Perú y a cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Aquí los detalles del tipo de cambio para la compra y venta.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

El precio del dólar es clave porque afecta desde tu capacidad de compra en el mercado local hasta la competitividad de las empresas en el comercio internacional. En ese marco, y si estás buscando el mejor momento para cambiar esta divisa en la jornada de este viernes, es ideal que sepas cuál es su comportamiento actual y fluctuación.

Asimismo, recuerda que esta divisa influye en decisiones de política económica, inflación y la estabilidad financiera de un país. Para ayudarte a entender su valor y gestionar mejor tu economía, te revelamos cuál es el tipo de cambio para hoy, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta:

VIERNES, 5 DE DICIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.356 S/ 3.363

¿Tendencia a la baja? Pues bien, de acuerdo a los valores presentados, se entiende que el dólar tuvo una leve baja en comparación a los dos últimos días, cuyos precios eran los siguientes y mantenían en la expectativa a los peruanos:

Miércoles, 3 de diciembre: Compra a S/3.365 - Venta: S/3.374

de diciembre: Compra a S/3.365 - Venta: S/3.374 Jueves, 4 de diciembre: Compra a S/3.361 - Venta: S/3.370

Tipo de cambio del dólar paralelo

Si deseas saber el precio del dólar Sunat en los otros días previos, puedes acceder a este LINK. Además, cabe destacar que además de esos datos y para tomar decisiones más acertadas, es ideal entender los movimientos del mercado paralelo o casas de cambio que suele estar influenciado en diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias.

Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio paralelo es el siguiente, para este viernes 5 de diciembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.350| Venta S/ 3.370

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Para entender los movimientos del mercado es ideal saber a cuánto cerró esa moneda extranjera el día de ayer y una entidad del Estado que te permite saber ese dato es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A través de su página oficial, el dólar tuvo los siguientes valores ayer, 4 de diciembre: en 3,3620, (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3594, con un máximo de 3,3610 y un mínimo de 3,3560.

Así cerró el dólar ayer, 4 de diciembre.

Así que si estás pensando en comprar o vender dólares en Perú, lo ideal es que sepas cómo cotiza el tipo de cambio este 5 de diciembre, de acuerdo a la Sunat y el BCRP.