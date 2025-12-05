José Jerí: Oficializan viaje del presidente a Ecuador para el 12 de diciembre

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de la publicación de la Resolución Legislativa N.º 32517, el Congreso de la República autorizó formal y oficialmente el primer viaje oficial del presidente José Jerí Oré para el viernes 12 de diciembre, con el propósito de participar en el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, a desarrollarse en la ciudad de Quito.

Como se recuerda, en su sesión del miércoles 3 de diciembre, con 88 votos a favor,13 en contra y dos abstenciones, el Pleno autorizó la solicitud de salida del territorio nacional enviada por el Poder Ejecutivo, a fin de que el mandatario cruce la frontera norte y se reúna con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa.

#CongresoInforma | El Pleno del Congreso aprobó autorizar al señor presidente de la república, @josejeriore, salir del territorio nacional el 12 de diciembre con el objetivo de participar en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador. pic.twitter.com/XvsSH6Iyu1 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 3, 2025

Puntos de agenda de su salida del territorio nacional

De acuerdo con el oficio enviado al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), el mandatario del Ecuador invitó a José Jerí el pasado 8 de noviembre, a participar en el encuentro de ambos Gobiernos, con el objetivo de abordar temas prioritarios relacionados a ambas naciones para el período 2025-2026, principalmente en favor del desarrollo y bienestar de sus respectivas poblaciones, y en particular, de aquellas que están en la zona limítrofe.

En esa línea, ambos mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, los cuales buscan establecer el trabajo conjunto durante el período 2025-2026, mediante compromisos binacionales asumidos en diferentes ámbitos, tales como infraestructura y desarrollo fronterizo, seguridad y defensa, ambiental y energético, comercio y turismo, y asuntos sociales.

Uno de los objetivos, también será abordar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como un asunto de máxima prioridad, a través de "acciones binacionales urgentes", así como la gestión integrada de las cuencas hidrográficas transfronterizas.

Gobernará de manera virtual

Tal como ocurría con los viajes al extranjero de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, el actual mandatario del Perú podrá gobernar de manera remota, amparándose en el numeral 8-A4 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, al no haber vicepresidentes en funciones. Así como, en la Ley 28344, Ley que regula la autorización de salida del territorio nacional del Presidente de la República.

Durante su ausencia del país, el mandatario podrá suscribir normas, oficios y otros documentos, través de tecnologías digitales que garanticen la continuidad del Despacho Presidencial mientras esté fuera del país.

El viaje del jefe de Estado coincide con la crisis migratoria al otro de la frontera, luego de que cientos de migrantes ilegales empezaran a retirarse de Chile a consecuencia de la "promesa de campaña" de José Antonio Kast, de expulsarlos si es que logra a ganar la segunda vuelta presidencial este 14 de diciembre.

Finalmente, el texto lleva la firma de Fernando Rospigliosi y Waldemar Cerrón, primer y segundo vicepresidente del Congreso, respectivamente.