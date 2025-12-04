Ciudadano denunciará a alcaldesa de Pueblo Libre: Su auto fue llevado al depósito arbitrariamente

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el ciudadano Juan Loayza Ríos señaló que denunciará penalmente a la alcaldesa de Pueblo Libre luego que dicha comuna se llevó su auto al depósito siendo este un acto inconstitucional.

El agraviado dejó estacionado su vehículo para asistir a una actividad de su hijo con habilidades especiales, sin imaginar que la comuna se lo llevaría al depósito.

Presentará denuncia contra alcaldesa

El ciudadano Juan Layza anunció que denunciara a la municipalidad por haberse llevado su vehículo sin ningún motivo.

Él se encontraba esperando que su hijo finalice una presentación escolar cuando decidió acercarse a la institución escolar para acercarle una prenda a su hijo. Sin embargo, recibió un aviso alertándolo que la grúa municipal se estaba llevando su automóvil.

Layza reclama que no estuvo "ni 10 minutos" en la zona de la cual extrajeron su carro. El ciudadano alegó ante las autoridades municipales que existe una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que permitía que nueve municipalidades impongan multas vehiculares y el uso de grúas para remolcar vehículos mal estacionados.

Sin embargo, por la necesidad de utilizar su automóvil, el ciudadano decidió pagar la multa de S/800 para retirarlo del depósito municipal.

"Yo pienso hacer una denuncia a la alcaldesa de Pueblo Libre por delito de extorsión (...) se llevan el carro al depósito y uno va a sacarlo y dicen si me pagas tanto, ponen su monto y uno está obligado a pagar".

Karina Novoa también fue víctima de abuso de autoridad

Karina Novoa, periodista de Exitosa, también fue víctima de abuso de autoridad por parte de la Municipalidad de Pueblo Libre.

La conductora de televisión salía de una consulta médica a pesar de dejar estacionado su vehículo en una zona que no indicaba que estaba prohibido, que no era área verde y al costado de un establecimiento por conveniencia.

Según indicó Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante' confirmó que se trata de un abuso de poder por parte de funcionarios distritales. Según precisa, bajo el "pretexto del ornato público" se disfrazan ordenanzas municipales para llevar autos al depósito.

El TC precisó que no puede haber doble infracción por un mismo hecho, es decir, al declarar inconstitucional tales ordenanzas precisó que la única instancia para imponer infracciones de tránsito es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por ello, debido a las arbitrariedades que habría propiciado la Municipalidad de Pueblo Libre, un ciudadano denunciaría a la alcaldesa del distrito por llevar su auto al depósito.