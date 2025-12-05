Cobro de TUUA: MTC se reunirá HOY con aerolíneas para evaluar suspender la tarifa en Aeropuerto Jorge Chávez

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A dos días del inicio programado del cobro de la TUUA para vuelos con conexión internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) anunció una nueva reunión que convocará el MTC junto a LAP para intentar evitarlo.

¿MTC podría evitar cobro de la TUUA?

Mediante un comunicado, el gremio de aerolíneas informó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, convocaría hoy viernes 5 de diciembre otro encuentro con la participación de Lima Airport Partners, para evaluar soluciones ante la polémica tarifa, dado sus críticos riesgos.

Según AETAI, esta segunda reunión deriva de lo recogido por la primera, en la que el ministro "recibió las propuestas técnicas presentadas por aerolíneas y equipo especializado del MTC".

"El titular del sector se comprometió a revisar y evaluar estas alternativas en el corto plazo, para determinar una solución frnete a este cobro, considerando sus graves impactos en la conectividad del país y la experiencia de los usuarios en el principal terminal aéreo del Perú", señaló AETAI.

AETAI anuncia reunión del MTC con aerolíneas y LAP por TUUA de Transferencia.

El comunicado recordó las declaraciones del presidente José Jerí, quien afirmó el pasado el 25 de noviembre que, durante esta semana, el Ejecutivo brindaría "una solución integral y consensuada para evitar la aplicación de la TUUA de transferencia".

Hub de Lima estaría en riesgo

Además, el gremio aeronáutico negó que la aplicación del cobro de esta tarifa, establecida en el monto de USD 11.86, solo afectaría a pasajeros extranjeros. La AETAI sostuvo que la TUUA también incrementaría costos para viajeros nacionales.

"Buena parte de las rutas internacionales que conectan al Perú, se sostienen gracias al tráfico de pasajeros en conexión. La aplicación de la TUUA incrementaría los costos para estos viajes, poniendo en riesgo la viabilidad de destinos que hoy existen gracias al funcionamiento de Lima como hub", sostuvo el gremio.

El gremio de aerolíneas señaló que, tras la reunión, espera que el concesionario Lima Airport Partners desmuestre voluntad para llegar a un acuerdo y confía en que el Ejecutivo implemente medidas que prioricen "resguardar la competitividad del aeropuerto de Lima".

"El tiempo es corto y la decisión que se adopte tendrá efectos inmediatos en el futuro de la conectividad del país", concluyeron.

