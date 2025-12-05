Sorteo del Mundial 2026: Entérate a qué hora empezará la transmisión en Perú y los bombos que definirán los grupos

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Llegó el día más esperado. Hoy, viernes 5 de diciembre, el mundo se paraliza por completo por el inicio del camino para alcanzar la máxima gloria a nivel deportivo. Desde el Kennedy Center (Washington D. C.), empezaremos a saber los grupos del Mundial FIFA México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Los 48 países que aspirarán a destronar a Argentina tienen una cita con la historia, en una ceremonia que tendrá no solo fútbol, sino también una antesala llena de glamour, artistas musicales y leyendas que marcaron a más de una generación.

Ya casi es hora de sumar un nuevo nombre... 💭



Todo comienza mañana. pic.twitter.com/5xVkKMCOqM — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 4, 2025

Invitados de lujo en la transmisión

De acuerdo con el portal oficial de la FIFA, el sorteo de la fase de grupos empezará al mediodía (hora peruana) , por lo que el almuerzo tendrá un "sabor especial" con la transmisión de tan magno acontecimiento.

Para poder ver el evento en vivo y en directo en todo el Perú, tienen que descargarse al APP América tvGo o también conectarse a la plataforma DGO. Asimismo, será conducido por la leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, acompañado de Samantha Johnson y Eli Manning.

Mientras que, como asistentes del sorteo figuran Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y el mítico Shaquille O'Neal. Asimismo, acompañará a las leyendas de fútbol convocadas, el reconocido actor Danny Ramírez.

En lo musical, realizarán sendas presentaciones el italiano Andrea Bocelli, la estrella británica Robbie Williams y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger. Además, se tiene previsto que luego de que se definan los grupos, la banda Village People interpretará su clásico Y.M.C.A.

¿Cómo están definidos los bombos?

Las 48 selecciones (todavía quedan seis cupos por definir), estarán divididas en 12 grupos de tres países, cada uno. En ese sentido, los cabezas de serie serán: México, Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los otros bombos son los siguientes:

Bombo 2:

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3:

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina - (Repechaje)

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania - (Repechaje)

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo - (Repechaje)

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda - (Repechaje)

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica - (Repechaje)

Iraq/Bolivia/Surinam - (Repechaje)

Bombos para la fase de grupos.

Vale destacar que, de los 48 participantes de la fase de grupos, 32 pasarán a los cruces de eliminación directa (los 12 primeros, los 12 segundos y los 8 mejores terceros). Habrá ocho enfrentamientos de primeros contra terceros (por lo que todos los seleccionados que avancen como mejores terceros jugarán con un ganador de zona), cuatro cruces de primeros contra segundos y otros cuatro cruces de segundos contra segundos.