Municipalidad de Lima caduca contrato de 'Vías Nuevas de Lima' por "incumplimientos" de concesionaria

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que declaró la caducidad del contrato de concesión de 'Vías Nuevas de Lima' tras constatar que Rutas de Lima, empresa que inicialmente ejecutaba el proyecto, "incumplió sus obligaciones".

¿Proyecto 'Vías Nuevas de Lima' no va más?

A través de su cuenta oficial de X, la comuna capitalina anunció que "en protección del interés ciudadano" se ha dispuesto la caducidad del contrato de la concesión 'Vías Nuevas de Lima' mediante la carta notarial 30-2025, amparándose en la cláusula 17.4, literal e), del convenio. Dicha cláusula alude a la apertura de un proceso de disolución o liquidación iniciado por el propio concesionario.

¿Pero por qué tomaron esta decisión? Pues bien, la MML precisa que una supervisión del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), ejecutada a las 00:01 horas del 4 de diciembre, evidenció "el desamparo total de las vías concesionadas". Pero eso no sería todo, ya que aseguran que durante la inspección verificaron que las oficinas de la empresa estaban cerradas y que no había personal operativo.

"Esta situación representa un riesgo directo para la seguridad vial y demuestra la imposibilidad de la empresa de continuar cumpliendo con el contrato", señaló la Municipalidad de Lima en su comunicado.

Por incumplimientos insubsanables de la concesionaria

Asimismo, la MML señaló en su comunicado que los problemas económicos alegados por la empresa fueron consecuencia de acciones propias, las cuales mantuvieron vigente "un contrato lesivo para el interés público" y que afectaba "derechos de los vecinos de Lima Metropolitana".

A su vez, precisan que el mismo día se solicitó al Banco de Crédito del Perú la ejecución de la Carta Fianza N.º G708967, correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por un monto de US$40 000 000.00 (cuarenta millones de dólares), con la debida notificación a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Finalmente, la entidad liderada actualmente por Renzo Reggiardo, resaltó que con esta decisión de caducar el contrato de la concesión 'Vías Nuevas de Lima' se busca seguir con su compromiso de proteger a los vecinos y garantizar la adecuada gestión de la infraestructura vial de la ciudad.

Entérate de más detalles aquí: https://t.co/xtGIlMzjZI pic.twitter.com/YhN48Dw1wl — Municipalidad de Lima (@MuniLima) December 4, 2025

Rutas de Lima deja de operar y MML asume control de peajes

Como se recuerda, luego de que Rutas de Lima se retirara de la concesión que brinda mantenimiento de la carretera Panamericana Sur el último miércoles 3 de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima se hizo cargo de la vía. En ese marco, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la comuna limeña no cobrará peajes y que los gastos serán cubiertos con recursos del municipio.

"Vamos a brindar los servicios que la población merece, vamos a hacer todos nuestros esfuerzos con este gran equipo operativo que ustedes pueden ver aquí, que vamos a tener ambulancias a disposición, vamos a tener grúas a disposición, vamos a hacer un adecuado control del tránsito, la señalización", sostuvo.

Es así como la Municipalidad de Lima lanzó un comunicado anunciando que caducaron el contrato el proyecto 'Vías Nuevas de Lima' tras una supervisión de Invermet que evidenció el "desamparo" de las vías concesionadas, el cierre de las oficinas de la empresa y la falta de personal operativo.