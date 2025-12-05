Metropolitano: ATU reporta demora en la llegada de buses debido a la intensa llovizna en Lima

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gran parte de Lima y Callao amaneció con las calles completamente mojadas debido a la intensa llovizna que cayó durante las primeras horas de este viernes 5 de diciembre. Por ello, ATU emitió un comunicado donde anuncia que los buses del Metropolitano demorarán en llegar a las estaciones a raíz de este curioso fenómeno climático.

Buses del Metropolitano demorarán por intensa llovizna

Según indicó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, los conductores de este sistema de transporte recibieron la orden de manejar con prudencia y con extremo cuidado por lo que los usuarios deberán esperar unos minutos más para poder abordar una de sus unidades.

"Debido a la llovizna, los buses del Metropolitano circulan a menor velocidad y con máxima precaución para garantizar la seguridad de todos. Por este motivo, se presentarán demoras en la llegada a las estaciones. Gracias por tu comprensión", indicaron.

🚨 #ATUInforma | Debido a la llovizna, los buses del Metropolitano circulan a menor velocidad y con máxima precaución para garantizar la seguridad de todos.

Por este motivo, se presentarán demoras en la llegada a las estaciones. Gracias por tu comprensión. pic.twitter.com/HO2n7xb99W — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 5, 2025

Como se recuerda, a pocos días del inicio del verano en Lima y Callo, una intensa llovizna se dio desde la madrugada de este viernes sorprendiendo a los millones de ciudadanos. Esto parecía haber quedado atrás ya que en los últimos días se reportó la presencia de brillo solar en gran parte de la capital.

Debido a esta situación, decenas de usuarios del Metropolitano se volcaron a las redes sociales para reportar que ya se presentan inconvenientes dentro de este sistema que conecta los distritos de Carabayllo y Chorrillos. Por ejemplo, en el Terminal Naranjal se vienen dando largas colas por parte de los pasajeros que buscan dirigirse a sus respectivos destinos.

Senamhi anuncia que lloviznas continuarán

A través de sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología más conocido como Senamhi, indicó que las precipitaciones continuarán en distintos distritos de la ciudad en las próximas horas.

Recién sobre el mediodía habrá cielo nublado en gran parte de Lima e incluso el brillo solar aparecerá en algunas zonas. Eso sí, la situación será similar en los días venideros debido a las condiciones frías del mar y al ingreso de vientos del sur.

Se espera que las lloviznas continúen durante las siguientes horas. Hacia el mediodía, pasaremos a cielo nublado parcial en distritos cercanos al mar, con mayor probabilidad de brillo solar en zonas más alejadas del litoral.

De esta manera, ATU informó que, debido a las intensas lloviznas en Lima, habrá demoras en la llegada de buses del Metropolitano a las estaciones a lo largo de todo su recorrido.