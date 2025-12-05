Puente Piedra: Delincuentes disparan contra esposo de asesora de la congresista Milagros Jáuregui

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los sicarios en la capital siguen haciendo de las suyas a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí en todo Lima y Callao. Esta vez, el esposo de la asesora de una congresista de la República fue atacado a balazos en Puente Piedra en las últimas horas.

El hecho se dio sobre las primeras horas del jueves 4 de diciembre en la zona conocida como Pachapaula en dicho distrito de Lima Norte. Ahí, Jhony Ramos, gerente de la ladrillera Pirámide, manejaba su vehículo para dirigirse a su centro de labores que se encontraba a solo unos minutos.

En ese momento, fue interceptado por dos sujetos que iban a bordo de una moto lineal quienes sin reparo alguno iniciaron una ráfaga de disparos contra su víctima. En total, fueron cerca de 10 proyectiles los que se escucharon según los testigos que presenciaron el hecho.

Ramos terminó recibiendo tres impactos de bala, pero pese a ello logró bajar del auto mal herido para pedir ayuda. Afortunadamente logró ser auxiliado y llevado al Hospital de Puente Piedra para ser atendido.

Afortunadamente, el esposo de la asesora de la congresista Milagros Jáuregui se encuentra estable recuperándose del atentado tras ser trasladado a una clínica local. La propia parlamentaria confirmó el hecho lamentando el mismo y condenando la violencia que impera en el país por estos días.

Ladrillera en la mira de los criminales

Este nuevo atentado en Puente Piedra podría estar directamente relacionado con lo sucedido el pasado 10 de noviembre a solo metros del lugar. Aquella vez, Carlos Alberto Flores Zegarra de 57 años, fue asesinado bajo la misma modalidad: siendo atacado por dos sujetos a bordo de una moto lineal.

En aquella oportunidad, fueron 12 los balazos que ejecutaron los delincuentes para acabar con la vida del jefe de seguridad de la misma empresa, la ladrillera Pirámide. Pese a ello, la compañía emitió un comunicado lamentando la situación, pero también negaron que se trate de un caso de extorsión como lo indicó en un inicio los agentes de la Policía Nacional del Perú que se hicieron cargo de la investigación.

