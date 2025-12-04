Mineros artesanales pasarían a la ilegalidad si no se amplia el REINFO, advierte experto

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el analista en conflictos sociales, Pedro Yaranga, sostuvo que si no se da una ampliación del REINFO, muchos mineros artesanales pasaría a la ilegalidad. "La función de un gobierno es formalizar a los informales", indicó.

Mineros artesanales pasarían a la ilegalidad

En primer lugar señaló que la minería ilegal del oro en cuanto a las economías ilegales está en el primer lugar y la calificó como "cuantiosa". Por tal motivo, refirió que se debería tener en cuenta para el tema de hacer un censo aproximado para que se conozca con qué cantidad de artesanales contamos.

"La formalización es tediosa, así aprueben la ley MAPE, ¿significaría que se va a formalizar a todos los mineros? No, porque siempre hay diferencia. El caso de La Libertad es diferente al de Arequipa. La promulgación de una ley Mape por lo meno sería un gran paso", precisó Yaranga.

Adicionalmente, el experto expresó su postura afirmando que en el eventual caso que se aplace más el REINFO "significaría echar en la actualidad o desde diciembre de este año a tanta cantidad de mineros artesanalaes a la ilegalidad".

No existe cifra fija de mineros artesanales, ilegales o informales

El experto opinó que el padrón del Ministerio de Energía y Minas (Minem) debería tener vigencia hasta la aprobación de la Ley Mape. Si bien enfatizó que en estos instantes no se podrá suscitar, pero puntualizó que en los siguientes meses el Congreso de la República "debería perseguir con mayor distracidad a los mineros ilegales".

Además, resaltó que se debería "incrementar las penas" contra la minería ilegal a fin de encajar en el marco del crimen organizado. Asimismo, consideró que se debría crear el delito "tráfico ilícito de recursos naturales" para que también permita perseguir penalmente a toda la cadena de valor.

Bajo esa premisa, sostuvo que ello en parte permitiría diferenciar quiénes son mineros artesanales y quienes ilegales. En tanto, lamentó que no exista una cifra fija de cuántos trabajadores de minería artesanal existen en nuestro país, ni tampoco aquellos que se encuentran en la ilegalidad ni los informales.

"Estamos hablando de 31 mil (mineros artesanales) eso deberíamos multiplicar por seis o siete. Estamos hablando de tanta cantidad de personas dependientes de la minería artesanal, pero hasta ahora no tenemos un censo, por lo menos, pero tampoco tenemos qué cantidad de mineros ilegales existen y qué cantidad de mineros informales", manifestó.

En conclusión, Pedro Yaranga, analista en conflictos sociales, sostuvo que en caso de no darse una ampliación del REINFO, un gran número de mineros artesanales pasarían a la ilegalidad.