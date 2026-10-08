Adolescente del Liceo Naval que habría intentado cometer violencia sexual en 'Maranguita' podría cumplir pena en una cárcel, señala especialista

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado penalista Felipe Salas se refirió este jueves 8 de octubre en Exitosa sobre el caso de tentativa de abuso sexual por parte de uno de los jóvenes del Liceo Naval, esta vez al interior de los servicios higiénicos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), ocurrido durante la noche del jueves 6 de octubre.

En ese sentido, sostuvo que de comprarse su responsabilidad, la situación del menor podría agravarse al cumplir la mayoría de edad, puesto que, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) podría requerir al Poder Judicial su traslado a un penal, debido a que calificaría administrativamente con la figura de "alto riesgo", en peligro de los demás internos.

Posible reincidencia podría llevarlo a una cárcel desde que cumple la mayoría de edad

Como se recuerda, tras conocerse el nuevo hecho de violencia, representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la Policía Nacional llegaron al centro de rehabilitación ubicado en San Miguel para iniciar con sus diligencias, a fin de esclarecer el caso.

Sobre el proceso que actualmente afronta el principal sindicado del nuevo caso, el letrado indicó que la legislación permite a los jóvenes infractores cumplir con su condena hasta los 21 años en 'Maranguita' si es que son condenados por un solo hecho, pero en el caso de reincidencia, pasaría a una cárcel como cualquier adulto.

"Cumplidos los 18 años, por tener alto riesgo, por haber agredido a alguien dentro de 'Maranguita', la institución le va a pedir al PJ que lo interne en un penal de mayores para que cumpla las condenas como infractor, pero solamente excepcionalmente, porque si no hubiera ocurrido el hecho, lo cumpliría hasta los 21 años en 'Maranguita'", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el abogado penalista Felipe Salas indicó que, de ser cierta la nueva presunta agresión sexual en Maranguita, el agresor pasaría a una condición administrativa de "alto riesgo". En ese contexto, la institución podría solicitar al Poder Judicial su traslado a un penal de adultos para que cumpla la medida socioeducativa correspondiente. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 9, 2026

Comandante general de la Marina pide perdón por hecho ocurrido en septiembre

Durante la ceremonia de honor por los 205.° de la entidad castrense y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos, el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Javier Bravo De Rueda Delgado, pidió perdón a nombre de su institución por los últimos casos de abuso sexual que compromete a alumnos del Liceo Naval Almirante Guise.

A más de 20 días de conocerse el hecho ocurrido en un bus, el oficial se expresó públicamente por primera vez sobre el accionar de los menores, ratificándole su respaldo en medio de la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde-Llosa.

"Ante los hechos ocurridos recientemente con nuestra familia naval, expresamos nuestra más sincera solidaridad con la víctima y su familia. Rechazamos todo acto de violencia y lamentamos profundamente lo sucedido", expresó.

Pese al perdón ofrecido por el comandante general de la Marina, este nuevo hecho vuelve a manchar el nombre de la institución. Los familiares exigen justicia y una célere investigación.