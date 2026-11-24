24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Deportivo Moquegua oficializó la continuidad de José Soto en la dirección técnica del primer equipo con miras a su participación en la temporada 2027 de la Liga 1. A través de sus plataformas oficiales, la institución sureña informó sobre la renovación del vínculo contractual con el estratega peruano, consolidando así la primera decisión de su planificación deportiva para el próximo campeonato.

El anuncio oficial y la campaña de permanencia en 2026

La confirmación de la permanencia del comando técnico fue comunicada directamente por el club mediante sus redes sociales institucionales. En dicho pronunciamiento, la directiva destacó el compromiso asumido por el entrenador para mantenerse al frente del plantel principal durante toda la campaña 2027 del fútbol profesional peruano.

Esta determinación llega luego de que José Soto cumpliera el objetivo principal trazado para el cierre de la Liga 1 2026: mantener al equipo en la máxima división. El exdefensor de Alianza Lima asumió el mando del conjunto moqueguano en octubre pasado, ingresando en reemplazo de Jaime Serna en un momento en el que la escuadra afrontaba una situación comprometida en la tabla acumulada.

Bajo la conducción técnica de Soto, el elenco sureño consiguió sumar ocho puntos de un total de 18 posibles en la recta final del certamen. Esa cosecha de unidades resultó determinante para revertir el panorama deportivo y asegurar su continuidad en la primera categoría del balompié nacional.

El encuentro decisivo para sellar la salvación se produjo en la última fecha del torneo, cuando CD Moquegua derrotó por 2-1 a Atlético Grau. Con esa victoria, el club finalizó el año ubicado en el puesto 15 de la clasificación acumulada con 33 puntos, evitando así perder la categoría en su temporada debut en la Liga 1.

Planificación deportiva y objetivos para la Liga 1 2027

Con la renovación ya formalizada antes del inicio del mercado de pases, José Soto contará con margen de trabajo para intervenir directamente en la conformación de la plantilla. A diferencia de su llegada en el tramo final de 2026, el entrenador podrá supervisar la estructuración del grupo desde la etapa previa al arranque de las competencias oficiales.

Asimismo, la continuidad en el banquillo permitirá que el comando técnico diseñe y ejecute la pretemporada completa junto a los futbolistas que permanezcan en la institución y los refuerzos que se incorporen. De este modo, el club busca establecer una base física y táctica definida antes del inicio de la nueva edición del torneo local.

En ese sentido, José Soto asumirá la conducción del Club Deportivo Moquegua desde el inicio de la planificación 2027 con el respaldo de la directiva tras haber asegurado la permanencia en la Liga 1.