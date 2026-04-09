Elecciones 2026: Adultos mayores que son miembros de mesa podrán solicitar justificación para evitar multas

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El voto ciudadano es obligatorio, tal como se establece desde la Constitución Política de 1979, hasta los 70 años y facultativo a partir de esa edad. Por tal razón, los adultos mayores, entre 65 y 70 años, sorteados como miembros de mesa podrán presentar una justificación ante el JNE desde esta fecha para evitar el cobro de la sanción económica. Conoce los detalles aquí.

Adultos mayores sorteados como miembros de mesa

¿Eres parte de los adultos mayores elegidos como miembro de mesa? El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que en estas Elecciones 2026 se podrá presentar una justificación desde el próximo lunes 13 de abril, día posterior a los comicios generales.

Esta medida es solo aplicable para los adultos mayores cuyas edades oscilan entre los 65 y 70 años, siendo el grupo etario más cercano a cumplir con la obligatoriedad de voto.

Como indica el jefe de atención al usuario del JNE, Luis Grillo, cuando un ciudadano peruano cumple 70 años el voto pasa de ser obligatorio a facultativo.

Sin embargo, esto no indica que los compatriotas ya no puedan acercarse a las urnas para emitir su derecho al voto. "Usted puede, si desea", precisa el vocero. Pero, en el caso no deseara votar se puede no generar la multa electoral. "Ese es el beneficio para las personas que cumplen 70 años".

Pero, hay una precisión importante para aquellos ciudadanos que han sido elegidos miembros de mesa y son adultos mayores entre los 65 y 70 años.

"En el caso de aquellos ciudadanos que han sido elegidos miembros de mesa y cuya edad oscila entre 65 y 70 años, ellos van a poder solicitarle al Jurado Nacional de Elecciones a partir del día lunes 13 una justificación para evitar verse afectado con una multa de esta naturaleza", precisó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones para Exitosa, el jefe de atención al usuario del JNE, Luis Grillo, explicó cuales son las multas electorales para aquellos ciudadanos que no cumplan con su deber cívico durante la jornada del 12 de abril.



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Multas electorales de elecciones 2026

El vocero del JNE precisó que las multas cuentan con dos categorías: por omisión al sufragio o por la instalación de la mesa. En el primer caso se divide en tres categorías, la cual está basada en la tabla de niveles de pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Multas electorales por no votar:

No pobres: S/110.00 (Se aplica el 2% de una UIT 2026)

(Se aplica el 2% de una UIT 2026) Pobres: S/55.00 (Se aplica el 1% de una UIT 2026)

(Se aplica el 1% de una UIT 2026) Pobreza extrema: S/27.50 (Se aplica el 0.5% de una UIT 2026)

En el caso de omisión a la instalación de la mesa en donde se aplica el 5% de una UIT, la categoría más elevada, y que para el actual proceso electoral asciende hasta los S/275.00.

Si se encuentra en el grupo etario entre los 65 y 70 años y fue elegido miembro de mesa, podrá solicitar una justificación ante el JNE desde el próximo lunes 13 de abril.