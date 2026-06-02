Adolescentes se enfrentan con machetes y piedras en Surco: Caos genera temor entre vecinos

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de adolescentes protagonizó un violento enfrentamiento utilizando machetes y piedras en el pasaje Daniel Alcides Carrión, en el distrito de Surco. Las imágenes del incidente han generado preocupación entre los vecinos, quienes denunciaron el clima de inseguridad y el riesgo al que estuvieron expuestos transeúntes y residentes de la zona.

Adolescentes protagonizan violencia en las calles de Surco

Los hechos se han registrado exactamente a una cuadra de la Vía Expresa Sur en dirección a la Panamericana Sur, en donde en la última semana se han suscitado enfrentamientos entre adolescentes escolares que llegan hasta tal punto del distrito limeño provocando desorden y caos.

Un equipo de Exitosa obtuvo acceso a las cámaras de videovigilancia de la zona que registró lo ocurrido, la noche del pasado viernes, 29 de mayo. En este material se observa a cerca de 10 jóvenes empiezan a vociferar improperios y portan machetes así como piedras en las manos.

Como si fuera poco, se aprecia que ellos comienzan a usar todo lo que estaba a su alrededor para poder enfrentarse a otro grupo. Frente a esta problemática, nuestro medio constató que las viviendas han optado por reforzar la seguridad de sus entradas y ventanas.

Consternación en vecinos ante violentos enfrentamientos

Estos residentes se mostraron preocupados por lo que viene sucediendo con este grupo de violentos jóvenes por lo que denunciaron la inseguridad a la que están expuestos no solo ellos, si no también aquellas personas que transitan por el lugar.

"Los muchachitos que el otro día vinieron habían algunos que estaban con machete. Entonces yo me pregunto ¿de dónde sale ese machete? Tiene que ser de la mamá, el papá, la casa o lo consiguieron por ahí, no lo sé. Ya hablamos de otro nivel cuando hay la presencia de este tipo de armamento", señaló una vecina.

En ese sentido, precisó que se trataría de jóvenes que podrían tener menos de 15 años que portaban uniformes de colegio. Señaló que dentro de ellos algunos portan poleras para, probablemente, evitar que los identifiquen de forma inmediata.

Noticia en desarrollo...