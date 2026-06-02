Vendedor ambulante es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Villa María del Triunfo

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo hecho de violencia sacude Lima. Un vendedor ambulante fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la puerta de su vivienda en Villa María del Triunfo. La víctima, identificada como Elmer Raúl Benancio Rosales, conocido por sus vecinos como un emprendedor y trabajador de la zona, perdió la vida tras ser atacada por sujetos armados.

El homicidio ocurrió en la cuadra 19 de la avenida José Carlos Mariátegui, ubicada en el sector de Vallecito Bajo. Según informó la Policía, la víctima fue atacada de forma directa luego de descender de su vehículo particular.

Testigo relata el ataque

Vecinos de la zona fueron alertados por las múltiples detonaciones que se escucharon durante el atentado. Una residente que presenció parte de los hechos describió los momentos de terror vividos aquella mañana.

"Se oyeron varias balas, yo calculo como que ocho aproximadamente, dicen que el señor llegaba en su carro y parece que lo han estado siguiendo, entonces el señor no se ha percatado y se ha bajado de su carro y ella estaba como para abrir la puerta de su casa y ahí es donde dos delincuentes, uno se bajó y le disparó", manifestó.

Los parientes de la víctima manifestaron ante las autoridades que desconocen los motivos del ataque directo perpetrado por los sicarios en la avenida José Carlos Mariátegui. Los allegados al comerciante indicaron que esperan la pronta captura e identificación de los responsables materiales por parte de las unidades policiales correspondientes.

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Vecinos exigen mayor seguridad

Tras el crimen, los residentes expresaron su preocupación por el avance de la delincuencia y cuestionaron la ausencia de patrullaje policial en el sector. La mujer también pidió a las futuras autoridades adoptar medidas concretas para enfrentar la criminalidad que afecta a los ciudadanos.

"Se escuchó como aceleraron la moto porque se escuchó así como que fuerte ese sonido de la moto y los disparos fueron rapidísimos y se fueron y no había ningún policía por la zona y solicitamos los vecinos más seguridad. Por acá es común que extorsionen a los conductores como en todo el Perú, pero acá en esta zona no se había oído disparos desde hace tiempo", señaló otra testigo.

La escena del crimen fue cercada por efectivos policiales y peritos de criminalística, quienes hallaron al menos diez casquillos de bala en los exteriores de la vivienda. Mientras continúan las diligencias, el asesinato de Elmer Raúl Benancio Rosales se suma a la larga lista de hechos violentos que mantienen en alerta a los vecinos de Lima Sur y reavivan el reclamo ciudadano por una respuesta más firme frente a la inseguridad.