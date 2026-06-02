Sismo en Perú HOY, 2 de junio: Magnitud y epicentro del temblor sentido este martes, según IGP

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sismo remece hoy Perú, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último movimiento telúrico sentido en la mañana de este martes 2 de junio y cómo actuar.

Temblor sacude hoy Perú: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país. Es por ello que las autoridades mantienen constante monitoreo sobre los fenómenos naturales que se registren en territorio nacional.

Una institución encargada de brindar información detallada de esos eventos naturales es el Centro Sismológico Nacional del IGP. Precisamente, esta entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló, a través de sus redes sociales, que un sismo sacudió el país al promediar las 6:54 a.m. de este martes 2 de junio con una magnitud de 4.0 y se registró a 20 kilómetros al norte de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes.

Asimismo, el último reporte del IGP precisa que este temblor tuvo una profundidad de 46 kilómetros con una latitud de -3.49 y longitud de -80.68 grados. Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este reciente movimiento telúrico, pero recuerda a la ciudadanía mantener siempre la calma ante estas actividades sísmicas en el país.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0329

Fecha y Hora Local: 02/06/2026,06:54:27

Magnitud: 4.0

Profundidad: 46 km

Latitud: -3.49

Longitud: -80.68

Referencia: 20 km al N de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/xQQQpAd8nV — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 2, 2026

Temblor en Tumbes de magnitud 4.0: Este fue el epicentro

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Tumbes en la mañana de este martes tuvo como epicentro el mar.

En ese marco, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú precisó en su cuenta oficial de X, que el movimiento no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Sismo de magnitud 4.0 en Tumbes no genera alerta de tsunami en Perú.

¿Cómo actuar ante un sismo?

Hace solo unos días, la ciudadanía participó del primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.

Durante esta actividad, Indeci recordó la importancia de tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural.

Mochila de emergencias.

También aconseja que, durante y después de la actividad sísmica, es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

Es así como de acuerdo al IGP, un sismo de magnitud 4.0 se registró en Tumbes, en la mañana de este martes 2 de junio. Las autoridades recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean ante un evento similar o de mayor intensidad.