Transporte urbano en Lima y Callao recibirá subsidio por 60 días: Conoce los requisitos para acceder a este beneficio

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno aprobó un Decreto de Urgencia que otorga un subsidio económico al transporte urbano en Lima y Callao por 60 días, con el objetivo de contribuir a la continuidad y mejora del servicio ante la crisis de inseguridad y combustible. La medida está dirigida a empresas de transporte formal que cumplan con una serie de requisitos establecidos por las autoridades.

Base legal de la medida y presupuesto

Esta medida se oficializó hoy en el diario El Peruano a través del Decreto de Urgencia N.° 006-2026, una norma extraordinaria que busca garantizar que el transporte público en Lima y Callao no se detenga y siga operando con normalidad bajo la supervisión de la ATU.

Para financiar esta medida, el Poder Ejecutivo aprobó una transferencia de hasta 44 millones 177,798 soles provenientes de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un fondo del Estado destinado a prioridades del país.

Este dinero se utilizará específicamente para pagar el denominado "Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa" (ECO), además de cubrir todos los gastos que demanden la implementación y el control de la medida.

¿Cómo se calculará el pago y de cuánto es?

El dinero se entregará a las empresas autorizadas por la ATU y el monto final dependerá de los kilómetros reales que recorra cada vehículo, algo que se verificará estrictamente a través del sistema de monitoreo de la entidad. Este apoyo económico del Gobierno se otorgará por un plazo total de 60 días y se pagará según el tipo de unidad:

Ómnibus: S/ 0.50 por kilómetro

S/ 0.50 por kilómetro Minibús: S/ 0.40 por kilómetro

S/ 0.40 por kilómetro Microbús: S/ 0.30 por kilómetro

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Requisitos clave para que las empresas de transporte reciban el subsidio

Para que los transportistas puedan acceder a este beneficio económico, deben cumplir estrictamente con dos bloques de condiciones, tanto a nivel de empresa como por cada vehículo:

Papeleo de la empresa en regla: Tener la autorización vigente de la ATU para operar formalmente y contar con RUC activo y con la condición de "habido" ante la Sunat (es decir, que su dirección fiscal esté verificada).

Tener la autorización vigente de la ATU para operar formalmente y contar con RUC activo y con la condición de "habido" ante la Sunat (es decir, que su dirección fiscal esté verificada). Monitoreo en tiempo real (GPS): Cada unidad debe tener un sistema de GPS inalámbrico conectado directamente con el Centro de Gestión de la ATU. Este sistema debe enviar y recibir datos en todo momento para registrar el recorrido real del vehículo.

Cada unidad debe tener un sistema de GPS inalámbrico conectado directamente con el Centro de Gestión de la ATU. Este sistema debe enviar y recibir datos en todo momento para registrar el recorrido real del vehículo. Seguros y revisiones al día: Los vehículos habilitados deben contar obligatoriamente con el SOAT (o CAT) vigente y haber aprobado la Inspección Técnica Vehicular (ITV) correspondiente.

La ATU tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para aprobar los lineamientos operativos del subsidio y adecuar sus sistemas para el registro de cuentas bancarias de los beneficiarios. Además, deberá publicar mensualmente la relación de operadores favorecidos y los montos otorgados.