Brote de hantavirus se mantiene "estable" y riesgo para la población continúa "bajo", afirma la OMS

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 2 de junio, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado que la situación con relación al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius se mantiene "estable" y que el riesgo para la población mundial continúa siendo "bajo".

Brote de hantavirus no registra nuevas muertes

En un mensaje difundido de redes sociales, Tedros indicó que "el número de casos notificados a la OMS sigue siendo trece, incluidas tres muertes", escribió en un mensaje en donde actualiza la situación de esta enfermedad. En su pronunciamiento también resaltó que hasta el momento "no se han registrado nuevas muertes desde hace casi un mes".

Como se recuerda, el brote de hantavirus que se notificó a finales de abril en el crucero MV Hondius se cobró la vida de tres personas y en su momento generó preocupación por conocerse que la cepa responsable era del hantavirus Andes, la única transmisible entre humanos.

Tras confirmarse los primeros casos, el director general de la OMS recalcó que, con el transcurso de las semanas, se podrían registrar nuevos contagios a bordo de la embarcación a causa del largo periodo de incubación del virus, calculado en aproximadamente cinco a seis semanas.

#Hantavirus update: the number of cases reported to @WHO remains 13, including three deaths. No new deaths have been reported for almost a month.



We continue to work closely with all relevant governments to monitor the conditions of isolated patients and quarantined passengers... pic.twitter.com/f9kwCFc6Jn — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2026

Pasajeros de EE.UU. del crucero MV Hondius regresan a casa

Este lunes, la prensa de Estados Unidos informó que un grupo de ciudadanos que estuvo expuesto a la cepa en el crucero MV Hondius comenzó a retornar a sus hogares.

El regreso de los estadounidenses ocurrió tras recibir el alta de la Unidad Nacional de Cuarentena, administrada por el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, con el fin de completar bajo aislamiento domiciliario la segunda mitad del periodo de observación obligatoria de seis semanas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un total de cinco pasajeros ya abandonaron la instalación médica tras confirmar que se mantienen completamente asintomáticos, mientras que otros trece permanecen en el centro a la espera de su salida progresiva.

Cabe destacar, sin embargo, que un sexto viajero no pudo recibir el alta debido a que su estado de residencia no aceptó los estrictos protocolos de monitoreo exigidos por el gobierno federal.

En conclusión, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó mediante sus redes sociales que el brote de hantavirus en el crucero no ha registrado nuevas muertes desde hace casi un mes.