Aeropuerto Jorge Chávez alerta de cambios en vuelos hacia y desde EE. UU. tras suspensión del tráfico aéreo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que la FAA anunciara la suspensión del tráfico aéreo en todos los aeropuertos de Estados Unidos debido a problemas de comunicación, el Aeropuerto Jorge Chávez emitió un pronunciamiento alertando de posibles modificaciones en vuelos hacia y desde el país norteamericano. Pidió a los usuarios a consultar los estados con las aerolíneas.

Continuará con el monitoreo

A través de sus redes sociales, el principal terminal aéreo del país dio a conocer que por el aplazamiento dispuesto, el itinerario con destino o desde el país norteamericano podría tener variaciones. Por ello, sugirió a los viajeros a tener comunicación con las líneas aéreas con las que realizaron la compra de pasajes para saber la situación.

"Ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos, por disposición de la FAA, algunos vuelos desde y hacia ese país podrían presentar cambios en sus itinerarios. Recomendamos a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos, directamente, con su aerolínea", indica la publicación".

#JorgeChávezInforma ✈️🚨 Ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos, por disposición de la Administración Federal de Aviación (@FAANews), algunos vuelos desde y hacia ese país podrían presentar cambios en sus itinerarios. Recomendamos a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos, directamente, con su aerolínea. Seguimos monitoreando la situación e informaremos cualquier actualización que impacte en nuestras operaciones. — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) November 13, 2026

Añade el pronunciamiento que continuará con el monitoreo de la situación y que brindará información ante cualquier actualización que impacte en sus operaciones. Cabe precisar que hasta el momento no ha habido un comunicado de la FAA avisando de la hora en el que se reanudarán las actividades aeroportuarias.

Del mismo modo, Lima Airport Partners emitió un comunicado similar en el que daba cuenta sobre esta situación. La recomendación para los viajeros es la misma, de tener comunicación directa con las líneas aéreas y con ello evitar la pérdida del vuelo hacia los Estados Unidos.

Tráfico aéreo suspendido en EE. UU.

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