Papa León XIV en Chiclayo: sumo pontífice recibió su DNI electrónico 3.0 y aún conserva su dirección

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV ya tiene en sus manos su nuevo DNI electrónico 3.0. Dicho documento que actualizó en el Vaticano en mayo del 2025. Durante su visita por la región, el sumo pontífice recibió su identificación y conservó como domicilio registrado la ciudad de Chiclayo.

La historia del DNI peruano del papa León XIV

Robert Francis Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en el 2015. El 24 de agosto de ese año realizó el trámite de su primer Documento Nacional de Identidad, conocido como DNI azul.

Un año después, en 2016, acudió a una oficina registral del Reniec en Chiclayo para gestionar su primer DNI electrónico. En ese momento tenía 61 años, por lo que su documento recibió la condición de no caducidad.

Antes de convertirse en papa, León XIV desarrolló una extensa trayectoria religiosa en territorio peruano. Llegó al país en 1985 como misionero agustino y realizó labores pastorales principalmente en las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad.

El 30 de enero de 2023 fue llamado a Roma por el papa Francisco para asumir el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Más tarde, fue elegido como nuevo pontífice de la Iglesia católica el 8 de mayo del 2025.

¡Un peruano de corazón y con identidad! «El Perú es parte de quién soy». ❤️ Estas palabras del Papa León XIV reflejan el profundo vínculo que lo une a nuestro país, una tierra que forma parte de su historia y que lleva siempre en el corazón. Hoy, ese lazo cobra un significado especial. El Reniec cumplió la voluntad de su Santidad y le hizo entrega de su DNI electrónico 3.0 en suelo peruano, haciendo realidad el deseo que expresó durante su trámite en el Vaticano: regresar al Perú para recoger personalmente su documento y reafirmar su identidad peruana. ✨ Porque la identidad es mucho más que un documento. Es nuestra historia, nuestras raíces y los vínculos que permanecen intactos, sin importar la distancia. Desde el Reniec, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que todos los peruanos cuenten con su DNI y puedan ejercer plenamente su derecho a la identidad. Lee la nota completa aquí: https://t.co/S6g9RL0aJK #Reniec #PapaLeónXIV #DNIelectrónico #IdentidadPeruana November 13, 2026

Tras su elección, inició la actualización de sus datos personales mediante la campaña Identificación sin Fronteras, desarrollada por el Reniec junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La iniciativa permitió trasladar los servicios de identificación hasta el extranjero para atender a ciudadanos peruanos residentes fuera del país.

Según el Reniec, esta actualización permitió emitir el nuevo DNI electrónico 3.0 de Robert Francis Prevost. El documento conserva la condición de no caduca debido a la edad del titular y mantiene su información de identificación como ciudadano peruano.

¿Qué características tiene el DNI electrónico 3.0?

El nuevo DNI electrónico 3.0 del papa León XIV cuenta con 64 elementos de seguridad. Está fabricado en policarbonato, material resistente al calor y los rayos ultravioleta. Además, incorpora un chip criptográfico que protege los datos personales y facilita el procesamiento seguro de la información.

DNI azul

Entre sus características destacan líneas y textos microscópicos que dificultan su falsificación. En la parte posterior también incluye un sello de seguridad con el símbolo del Inti Raymi, elemento incorporado en esta versión del documento peruano.

Debido a su edad, el DNI del pontífice lleva la anotación "no caduca", por lo que no necesita renovarlo. El documento conserva su domicilio en Chiclayo y reúne las medidas de seguridad establecidas por el Reniec para proteger su identidad.