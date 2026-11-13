Estados Unidos: FAA ordena suspender el tráfico aéreo en todos los aeropuertos por fallas de seguridad

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) ha ordenado este viernes 13 de noviembre la suspensión de todos los aeropuertos del país tras detectar graves problemas en la comunicación del tráfico aéreo. Esta falla de seguridad impide que los aviones despeguen, aunque no afecta a los que están en pleno vuelo.

Incidente en Chicago

Esta decisión la tomó poco tiempo después de que en Chicago se presentaron problemas en las comunicaciones, por lo que el tráfico aéreo fue paralizado. La entidad comunicó que los vuelos internacionales se gestionarían caso por caso.

Por segunda vez en menos de cinco años se da una suspensión temporal de salidas aéreas, siendo la anterior en enero del 2023, cuando las operaciones se detuvieron por más de dos horas. Esto no ocurría desde los atentados a las Torre Gemelas y el Pentágono el 11 de setiembre del 2001, hace 25 años atrás.

"Se ha producido una interrupción temporal de las telecomunicaciones; por precaución, se han suspendido todos los vuelos. Se ha verificado la situación de todos los vuelos y los internacionales se gestionarán caso por caso" señala la publicación de la FAA compartido en su cuenta de X.

There has been a temporary telecommunications outage - out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026

De acuerdo con el secretario de Transportes de los Estados Unidos, Sean Duffy, la suspensión se debe a un problema de comunicación a gran escala, que ha afectado a los centros de control del tráfico aéreo en todo el país norteamericano. Ante ello, los técnicos trabajan para identificar el origen de la falla e indicó que las actualizaciones serán informadas.

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