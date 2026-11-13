La advertencia del papa León XIV a los jóvenes sobre la tecnología: "No siempre es neutra"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

En el marco de su visita oficial a la región Lambayeque, el papa León XIV sostuvo un multitudinario encuentro con cerca de 9,000 universitarios procedentes de distintas casas de estudio del país. Desde los claustros de la USAT, el Pontífice centró gran parte de su discurso en examinar el impacto del vertiginoso desarrollo científico y tecnológico en la vida contemporánea.

El trasfondo ético del progreso tecnológico

Al profundizar en los dilemas de la modernidad, el Santo Padre advirtió sobre el peligro de subordinar el bienestar humano a los criterios puramente comerciales y de eficiencia material. Asimismo, señaló que la sumisión tecnológica ciega a los modelos basados únicamente en la cuantificación representa una amenaza para el desarrollo integral de la persona humana.

En esa línea, enfatizó que el conocimiento técnico y científico no puede desvincularse de la responsabilidad moral ni de la atención a las demandas de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La universidad católica tiene el deber de recordar que la ciencia sin conciencia arruina la vida de todos y que la técnica sin alma no mejora realmente la vida. El riesgo más letal es el de la sumisión al paradigma tecnocrático que reduce la realidad a datos materiales.

Más allá de la conectividad: hacia relaciones humanas auténticas

Frente a la expansión masiva de entornos virtuales y herramientas informáticas, el Pontífice cuestionó la neutralidad de las herramientas digitales y subrayó la imperiosa necesidad de examinarlas con criterio ético y discernimiento puro, evitando que respondan únicamente a intereses corporativos o de control.

La tecnología no siempre es neutra, a veces sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla. Por eso, hace falta estudiarla con mente limpia y corazón puro.

Para contrarrestar el aislamiento que a menudo propicia el entorno digital, destacó que una formación integral centrada en valores humanistas permite transformar la mera interacción virtual en vínculos interpersonales genuinos y duraderos.

Una educación humanista y cristiana sostiene nuestra capacidad de tejer relaciones fraternas duraderas, de modo que atravesemos la era digital, pasando de la mera conexión a auténticas relaciones.

Sentido crítico y sabiduría frente a las máquinas

El obispo de Roma invitó también a ejercitar una aguda capacidad analítica, recordando que la verdadera sabiduría va mucho más allá del procesamiento automatizado de datos y debe orientarse hacia el bien común y la reducción de las brechas sociales, siguiendo el legado histórico de Santo Toribio de Mogrovejo.

"Tanto académicos como estudiantes están llamados a ejercitar el sentido crítico. Busquen siempre aquella sabiduría que ni las máquinas ni los programas informáticos pueden tener. Solo así el progreso tecnológico estará al servicio de nuestro desarrollo integral.

El mensaje del papa León XIV en Chiclayo consolidó una profunda pauta ética para el mundo académico y la juventud peruana, recordando que el avance científico y tecnológico solo adquiere verdadero valor cuando se encuentra subordinado a la dignidad humana, la fraternidad y la justicia social.