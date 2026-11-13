Panam Sports destaca el potencial deportivo del Perú rumbo a Lima 2027

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Perú continúa consolidándose como un importante escenario para el deporte internacional de cara a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Jimena Saldaña, secretaria general de Panam Sports, destacó el aprovechamiento de las instalaciones deportivas del país y las oportunidades que estas representan para atletas y organizaciones deportivas del continente.

"Las instalaciones que tienen se han convertido en un hub para muchos de los deportes y las confederaciones panamericanas, e incluso federaciones internacionales que encuentran en Perú, un lugar de lo mejor para sus atletas", señaló Saldaña, poniendo en valor la infraestructura que hoy contribuye al desarrollo deportivo de la región.

La representante de Panam Sports también resaltó el impacto que los grandes eventos deportivos generan en la población. "Ves a la gente corriendo, haciendo ejercicio a toda hora y yo creo que esto es parte de lo que se siembra con los Juegos Panamericanos y ustedes lo han aprovechado muy bien", afirmó.

Panam Sports destaca infraestructura deportiva en el Perú.

Con la mirada puesta en Lima 2027, Saldaña enfatizó que los deportistas deben ser el centro de todas las decisiones de la organización. "En nosotros está ponerlos al centro de las decisiones siempre y darles los mejores juegos posibles", expresó, destacando la importancia que tendrá esta cita continental para miles de atletas que buscan alcanzar sus sueños deportivos.

A su turno, Óscar Fernández Cáceres, presidente del IPD y del Comité Organizador de Lima 2027, destacó que el país viene fortaleciendo sus capacidades para albergar competencias internacionales, aprovechando su infraestructura y experiencia organizativa.

Asimismo, reafirmó que el objetivo es ofrecer unos Juegos de primer nivel, que tengan como prioridad a los deportistas y dejen un legado para el desarrollo del deporte nacional.

Lima 2027 representa una nueva oportunidad para proyectar al Perú como sede de grandes competencias internacionales, aprovechar la experiencia adquirida en 2019 y continuar fortaleciendo el legado deportivo del país.