Papa León XIV y presidenta Keiko Fujimori tuvieron encuentro tras misa en Pampas de Pimentel

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori viajó hasta la ciudad de Chiclayo para participar de la misa que ofició el papa León XIV en las Pampas de Pimentel. El encuentro entre la mandataria y el sumo pontífice se dio al culminar la liturgia, momento en el que aprovechó para acercarse y saludarlo.

Segundo encuentro entre ambos

Frente a medio millón de personas, el vicario de Cristo celebró la eucaristía, la primera actividad que realizó tras pisar esta provincia en Lambayeque. Cabe recordar que con esta región, Robert Prevost tiene un estrecho vínculo por los años que vivió y en el que dedicó parte de su labor pastoral.

Al concluir la misa, el papa León XIV rompió el protocolo y se acercó a la presidenta Keiko Fujimori para saludarla, en lo que fue un momento emotivo. Ambos intercambiaron algunas palabras, mientras ella sostenía su mano, luego el santo padre le entregó un recuerdo antes de retirarse.

🙏 La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en la misa celebrada por el papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Lambayeque. 🤝 Al finalizar la ceremonia, el santo padre se acercó a saludar a la mandataria en un emotivo momento. ⛪ La celebración reunió a 15 imágenes religiosas de distintas regiones del país, expresión de la fe y las tradiciones del pueblo peruano. #PapaLeónXIV #Pimentel #Lambayeque — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 13, 2026

Este ha sido el trigésimo viaje que la jefa de Estado ha realizado al interior del país desde que asumió el cargo. Para esta ocasión, estuvo acompañada de los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; de la Producción, Juan Carlos Requejo y el de Cultura, Alberto Beingolea.

La celebración de esta misa en Pampas de Pimentel contó con la presencia de 15 imágenes religiosas provenientes de diversas regiones del país, entre ellas la Santísima Cruz de Motupe, el Divino Niño del Milagro de Eten; el Señor de los Milagros de Chiclayo; la Virgen de la Puerta de Otuzco, de La Libertad; el Señor Cautivo de Ayabaca, de Piura; y la Virgen de Chapi, de Arequipa.

Presidenta Fujimori destaca el encuentro

A través de sus redes sociales, la mandataria se refirió al encuentro que sostuvo con el vicario de Cristo, resaltando el regreso a la tierra donde vivió varios años y que le expresó cariño a su llegada.

"Santo Padre, qué altísimo honor volver a estrechar su mano y recibir un saludo personal de su parte. Hoy volvió a su querido Chiclayo, donde fue recibido con el inmenso cariño de un pueblo que nunca dejó de sentirlo suyo. Escucharlo celebrar la misa, esta vez como nuestro querido Papa León XIV, nos llena de fe, esperanza y nos inspiran a construir un país más unido y más solidario", sostuvo.

La presidenta Keiko Fujimori viajó a Chiclayo para participar de la misa que el papa León XIV ofició en las Pampas de Pimentel. Tras finalizar, tuvieron un fraterno saludo antes del retiro del sumo pontífice.