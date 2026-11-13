Presidente del TC solicita al Senado iniciar con el proceso para elegir a los nuevos magistrados

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández Chávez, solicitó al titular del Senado, Miguel Ángel Torres, iniciar el proceso para elegir a seis nuevos magistrados. La renovación se realizará debido al próximo vencimiento de sus mandatos, previsto para mayo de 2027, según la normativa vigente.

Seis magistrados culminarán sus mandatos en mayo de 2027

La solicitud fue enviada mediante el oficio 161-2026-P/TC, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley Orgánica del TC. Esta disposición establece que el vencimiento de los nombramientos debe comunicarse con seis meses de anticipación para iniciar el procedimiento de elección de los nuevos integrantes.

Los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Zerga y César Ochoa Cardich terminarán sus funciones el 13 de mayo del 2027. Por su parte, el mandato de Manuel Monteagudo Valdez vencerá el 18 de mayo del mismo año.

▶️ El presidente del @TC_Peru, Pedro Hernández, envió la comunicación al presidente del Senado, Miguel Torres, para solicitar el inicio del procedimiento de elección de los nuevos magistrados que reemplazarán a los miembros de este Colegiado, cuyo mandato vence en mayo de 2027. https://t.co/dAUd6zPa0L — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) November 13, 2026

Según el TC, la elección de los reemplazantes debe activarse con anticipación para garantizar la continuidad institucional y el funcionamiento de la justicia constitucional. La normativa establece que los integrantes de este organismo son elegidos por un periodo de cinco años y no pueden acceder a una reelección inmediata.

¿Cómo será la elección de los nuevos magistrados del TC?

La primera fase estará a cargo de la Comisión de Procedimientos Especiales, responsable de organizar un concurso público de méritos. Entre sus funciones estarán recibir las postulaciones, verificar los requisitos de los aspirantes, revisar las tachas, evaluar a los candidatos y elaborar un cuadro de méritos con los resultados.

Oficio del TC.

La calificación tendrá un máximo de 100 puntos. De ese total, 70 corresponderán a la evaluación curricular y los 30 restantes a la entrevista personal, que será pública y presencial. Una vez terminada esta etapa, la comisión determinará qué postulantes cumplen las condiciones para continuar con la elección.

La segunda fase corresponderá al pleno del Senado, que realizará la votación para designar a los nuevos magistrados entre los candidatos aptos. Según el reglamento especial, la elección requerirá el respaldo de dos tercios del número legal de senadores para concretar los nombramientos.

Asimismo, la Ley Orgánica del TC establece que los magistrados cuyos mandatos hayan vencido continuarán en sus cargos hasta que sus sucesores asuman oficialmente sus funciones. De esta manera, el pedido de su titular pone en marcha el procedimiento para renovar a seis integrantes del TC en el 2027, cuya elección estará a cargo del Senado.