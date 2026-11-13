León XIV vuelve a la capilla San Óscar Romero: la historia del santo asesinado durante una misa

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Entre los actos multitudinarios y las calles desbordadas de fieles, León XIV reservó un espacio íntimo para volver a una pequeña capilla de La Victoria, en Chiclayo. No era una escala cualquiera: el templo lleva el nombre de San Óscar Romero, mártir latinoamericano por quien el pontífice siente una profunda devoción y cuya reconstrucción ayudó a impulsar antes de llegar al Vaticano.

La unión de Prevost y Romero

Cuando todavía acompañaba a la Iglesia chiclayana, Robert Prevost consiguió apoyo de benefactores estadounidenses para renovar la antigua infraestructura, deteriorada después de más de tres décadas al servicio de la comunidad.

Una evaluación técnica determinó que debía demolerse y levantarse nuevamente. Prevost permaneció siguiendo el proyecto desde Roma, incluso después de convertirse en el papa León XIV.

La capilla fue consagrada el 1 de noviembre de 2026, pocos días antes de la visita del santo padre. Allí regresó hoy León XIV, no para inaugurar una obra, sino para encontrarse con la memoria de un pastor cuya fotografía conservaba en su oficina de Chiclayo. El pontífice también lleva una estampa y una reliquia de tercer grado del santo salvadoreño.

Capilla durante reconstrucción impulsada por León XIV (2025)

El pastor que encontró su voz junto a los pobres

Óscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1942 y, después de varias décadas de labor pastoral, asumió como arzobispo de San Salvador en el mes de febrero del año1977.

Poco después ocurrió el asesinato del jesuita Rutilio Grande, amigo cercano de Romero, junto con dos personas que lo acompañaban. Aquel crimen marcó profundamente al arzobispo y lo llevó a comprender con mayor claridad el sufrimiento de los campesinos, perseguidos entre la represión estatal y una creciente Guerra Civil entre el gobierno y grupos guerrilleros.

Desde sus homilías dominicales, Romero denunció las desapariciones, asesinatos, torturas y abusos cometidos durante uno de los periodos más violentos de El Salvador. También cuestionó las acciones de grupos armados y convirtió el púlpito en refugio para quienes no encontraban otro lugar desde donde ser escuchados.

San Óscar Romero

Sin embargo, la voz de Romero empezaba a ser "peligrosa" para las estructuras de poder a las que imputaba, al punto de que, en 1980, comienza a tomar conocimiento de las amenazas de muerte en su contra y, a comienzos de marzo, es volada una cabina de locución de la emisora YSAX, La Voz Panamericana, donde transmitía sus homilías.

Una bala frente al altar

Tras el atentado a la emisora, los días 22 y 23 de marzo, llamadas anónimas sorprenden a las religiosas que atendían el Hospital de la Divina Providencia: eran amenazas de muerte. Finalmente, tan solo un día después , mientras Romero celebraba misa en la capilla del centro médico, un francotirador disparó contra su corazón, asesinándolo frente a sus fieles.

Romero, con 62 años, muere en el lugar, un crimen que permanece impune, según se denuncia en el Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque investigaciones señalaron como autor intelectual a Roberto D'Aubuisson, dirigente de escuadrones de la muerte.

Fieles cargan a Óscar Romero tras ser disparado.

Su funeral no estuvo exento de tragedia: el 30 de marzo, fuerzas de seguridad fueron contra los miles de asistentes en la plaza de la Catedral Metropolitana de San Salvador, dejando un saldo mortal de más de 40 muertos y 200 heridos. En esa misma fecha, la Iglesia lo recone como mártir y, años después, 14 de octubre de 2018, el papa Francisco lo canonizó como santo.

En Chiclayo, la capilla reconstruida prolonga aquella voz interrumpida: la de un pastor que convirtió la fe en defensa de la dignidad humana y terminó entregando la vida frente al mismo altar desde el que pidió paz.