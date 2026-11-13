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Papa León XIV coronará a la Virgen Inmaculada en Chiclayo ante 15 mil fieles: conoce el horario y requisitos para ingresar

El sumo pontífice encabezará la coronación de la Virgen Inmaculada este sábado 14 en Chiclayo. La ceremonia tendrá un aforo de 15 mil personas y requerirá el DNI físico y código QR para su ingreso.

El pontífice encabezará ceremonia este sábado.
El pontífice encabezará ceremonia este sábado. (Composición Exitosa)

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/11/2026

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El papa León XIV presidirá este sábado 14 la coronación de la Virgen Inmaculada, patrona de la diócesis de Chiclayo. La ceremonia religiosa se realizará en el atrio de la Catedral Santa María y tendrá capacidad aproximada para 15 mil fieles.

Coronación de la Virgen Inmaculada tendrá aforo limitado

El acto está programado para las 8 de la mañana y forma parte de las actividades de la visita apostólica del pontífice a Lambayeque. La organización estableció el límite de asistentes de acuerdo con las condiciones de seguridad y capacidad del espacio religioso.

El obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, anunció el aforo durante una conferencia de prensa realizada el 6 de noviembre. La autoridad eclesiástica explicó que la cifra responde a las recomendaciones de las autoridades competentes.

Ante la expectativa por la ceremonia, el obispo pidió comprensión a las personas que desean participar y no logren ingresar debido al límite establecido. También indicó que cualquier cambio en la capacidad será comunicado por los canales correspondientes a toda la población interesada.

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El encuentro religioso reunirá a peregrinos procedentes de distintas regiones del Perú y del extranjero. La ceremonia estará dedicada a la Santísima Virgen María Madre Inmaculada, considerada patrona de la diócesis de Chiclayo, donde León XIV ejerció como obispo antes de ser elegido papa.

Para ingresar al perímetro de la Catedral, los asistentes deberán presentar su DNI físico y el código QR gratuito obtenido mediante inscripción previa. Las autoridades han dispuesto controles de acceso en los alrededores del templo para ordenar el ingreso de los participantes que cuenten con registro.

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¿Cuál será la agenda del papa León XIV después de la coronación?

La coronación de la Virgen Inmaculada será uno de los actos centrales de la visita del papa León XIV a Chiclayo. Después de la ceremonia en la Catedral Santa María, el pontífice viajará hacia Santa Cruz, en Cajamarca.

El papa partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo a las 9:10 de la mañana y llegará a Santa Cruz de Succhabamba aproximadamente a las 9:50. Allí celebrará una misa a las 11:00 a. m. en la explanada de la localidad.

Tras la celebración religiosa, el papa regresará a Chiclayo. Su salida está prevista para la 1:15 de la tarde y su llegada a la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo para las 2:00 p. m., donde continuará con las actividades programadas.

Finalmente, a las 5:30 de la tarde, participará en un encuentro de oración en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, como parte del cierre de su Año Jubilar. Así concluirá otra jornada de actividades del papa León XIV en el norte del país.

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