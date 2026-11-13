¡Papa León, visita Ecuador!: fieles sorprenden al pontífice con pedido durante encuentro en Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV recibió un pedido inesperado durante su encuentro con obispos y religiosos en Chiclayo. Mientras finalizaba su discurso en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, un grupo de fieles comenzó a dar un inesperado pedido.

Fieles sorprenden al papa León XIV con pedido

El llamado se escuchó durante la intervención del sumo pontífice, en una actividad que reunió a representantes de la Iglesia católica, sacerdotes, religiosas, seminaristas y equipos pastorales. Los asistentes aprovecharon la presencia del papa para expresar su deseo de recibirlo en su país.

"¡Papa León, visita Ecuador!", clamaron los peregrinos del país vecino.

El pedido fue debido a la ausencia de que ese territorio en la actual gira apostólica del papa León XIV. El recorrido del pontífice contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, donde cumple una agenda de encuentros religiosos y actividades con representantes de distintos sectores.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Tras concluir su encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz hacia la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para su reunión con Universitarios. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Papa León XIV en Chiclayo: sumo pontífice recibió su DNI electrónico 3.0 y aún conserva su dirección November 13, 2026

La escena ocurrió en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, durante la jornada de este viernes 13. El encuentro con los representantes de la Iglesia formó parte de las actividades programadas para la visita del papa a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo.

Más de 1.200 ciudadanos viajaron para ver al pontífice

La presencia de fieles extranjeros también se reflejó en el desplazamiento de peregrinos hacia el norte peruano. Según la agencia Andina, un total de 1.253 ciudadanos procedentes de Guayaquil, Loja y El Oro ingresaron al Perú entre el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

De acuerdo con los registros del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), 519 ciudadanos ingresaron el miércoles y otros 734 el jueves. A esta cifra se sumaron 239 peruanos residentes en el extranjero que retornaron para participar en las actividades religiosas.

Ciudadanos ecuatorianos curzaron la frontera.

Algunos peregrinos también ingresaron por el Puente Internacional, debido a que no lograron completar su registro en el centro fronterizo. La movilización tuvo como principal destino Chiclayo, donde el papa León XIV desarrolló diferentes actividades durante su visita a la región Lambayeque.

El desplazamiento de los visitantes coincidió con la celebración de la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y los encuentros programados con representantes de la Iglesia y estudiantes universitarios.

Así, durante su visita a Chiclayo, el papa León XIV recibió un pedido directo de los fieles que llegaron desde el extranjero: incluir a Ecuador en una futura gira apostólica. El llamado se produjo mientras el pontífice compartía su mensaje con obispos y religiosos.