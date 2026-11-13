"¡León, hermano, tú eres chiclayano!": así recibieron los estudiantes al Papa León XIV en Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV fue recibido por estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo, con aplausos y cánticos durante su visita. Los jóvenes corearon frases que recordaron su vínculo con la ciudad donde ejerció como obispo.

Universitarios reciben a León XIV con cánticos en la USAT

El santo pontífice llegó a la explanada de la universidad a bordo de un minipapamóvil, mientras los estudiantes se reunían para saludarlo. Entre aplausos y muestras de cariño, los asistentes acompañaron su recorrido por las instalaciones de la institución educativa.

Una de las frases que más se escuchó durante el recibimiento fue "¡León, hermano, tú eres chiclayano!". Los universitarios también expresaron otros mensajes dirigidos al santo padre, entre ellos "¡León, amigo, Chiclayo está contigo!" y "¡Esta es la juventud del papa!".

La recepción se desarrolló en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución vinculada a la trayectoria del pontífice durante su permanencia en Chiclayo. Los estudiantes participaron de la bienvenida como parte de las actividades programadas para su visita pastoral.

El vínculo del Papa con la ciudad de Chiclayo

Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del papa León XIV, estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo entre el 2015 y el 2023. Durante esos años mantuvo contacto con diferentes sectores de la población y desarrolló actividades religiosas en la región Lambayeque.

Su relación con la comunidad local también estuvo vinculada a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Por ese motivo, su llegada a la institución formó parte de los encuentros previstos durante su regreso a la ciudad, donde fue recibido por estudiantes que recordaron su etapa como obispo.

El papa entregó la Roso de Oro a la Virgen de la Paz

Antes de llegar a la USAT, el pontífice celebró una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel. La jornada también incluyó la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de la Paz y una visita privada a una capilla ubicada en el distrito de La Victoria.

El recibimiento de los universitarios se sumó a las actividades de León XIV en Lambayeque, durante su visita pastoral al norte del país. Los cánticos en la USAT recordaron su vínculo con Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años.